Las cámaras de la DGT que vigilan el uso del cinturón en Andalucía: estas son sus ubicaciones exactas

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene activas 70 cámaras de visión artificial en Andalucía dedicadas en exclusiva a detectar el uso del cinturón de seguridad, según un informe de la AEA. Los dispositivos, distribuidos por las ocho provincias, identifican de forma automatizada a los conductores y pasajeros que circulan sin abrochar el cinturón o sin haber instalado correctamente el Sistema de Retención Infantil (SRI) en el caso de los menores.

El despliegue conviene con otro tipo de cámaras que operan en las mismas vías: las que sancionan saltarse una señal de STOP, rebasar un semáforo en rojo o pisar y cruzar una línea continua. Todas ellas comparten tecnología de reconocimiento automático, aunque cada una está programada para detectar una infracción concreta.

Dónde están las cámaras, provincia por provincia

El reparto por provincias es el siguiente: Málaga, con 17 cámaras, y Sevilla, con 21, concentran más de la mitad del total andaluz. Les siguen Cádiz (12), Almería (7), Huelva (7), Granada (4) y Córdoba (2), esta última la provincia con menor densidad de dispositivos.

Almería (7 cámaras)

A-1000, km 0 (sentido decreciente)

A-391, km 5,1 (decreciente)

A-7, km 781,925 (creciente)

AL-3301, km 0,1 (decreciente)

N-340A, km 448,8 (ambos sentidos)

N-344, km 13,8 (decreciente)

Cádiz (13 cámaras)

A-2004, km 0 (decreciente)

A-382, km 2,9 y km 4,5 (ambos sentidos)

A-390, km 20,9 (creciente)

A-480, km 25,8 (decreciente)

CA-3101, km 0 (creciente)

CA-3109, km 7,6 (creciente)

CA-33, km 12,2 (creciente)

CA-35, km 1,5 y km 0,85 (ambos sentidos)

N-349, km 0,3 (creciente)

N-351, km 6,8 (creciente)

NIV, km 643,1 (creciente)

Córdoba (2 cámaras)

A-4, km 382,2 (creciente) y km 360,2 (decreciente)

Granada (4 cámaras)

A-395, km 3 y km 13,3 (ambos sentidos)

A-7, km 920,5 (creciente)

A-92, km 188,15 (decreciente)

Huelva (7 cámaras)

A-483, km 1,1 (decreciente)

A-49, km 46,3 (creciente) y km 50,8 (decreciente)

A-492, km 0,2 (creciente)

A-5051, km 1,5 (decreciente)

A-5077, km 1,3 (creciente)

H-30, km 8,585 (decreciente)

Málaga (17 cámaras)

A-355, km 34,14 y km 34,61 (ambos sentidos)

A-356, km 51,28 (creciente)

A-368, km 4,9 y km 5,9 (ambos sentidos)

A-397, km 45,6 (creciente)

A-7, kms 1073,1 / 1067,5 / 1066,2 / 1049,8 / 1040,3 / 978,95 / 951,85

A-7282, km 7,7 (decreciente)

MA-20, km 10,745 y km 6,05 (ambos sentidos)

N-340, km 211,7 (decreciente)

Sevilla (20 cámaras)

A-4, km 527,9 y km 528 (ambos sentidos)

A-460, km 0,8 (decreciente)

A-66, km 788,3 y km 783,15 (ambos sentidos)

A-8028, km 3,0 (decreciente)

A-8059, km 3,5 y km 3+000 (ambos sentidos)

A-8062, km 1 (decreciente)

A-92, km 0,8 (ambos sentidos)

AP-4, km 52,3 y km 53,2 (ambos sentidos)

N-630, km 810, km 781,9 y km 805,4

NIV, km 556,2 (creciente)

SE-30, km 23,2 (ambos sentidos)

SE-3206, km 2,4 (decreciente)

Cuánto cuesta no llevar el cinturón

No abrochar el cinturón de seguridad o no sujetar correctamente el Sistema de Retención Infantil está tipificado como infracción grave y conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné. Existe un matiz relevante: si quien viaja sin cinturón es un pasajero adulto, la sanción recae sobre él y no implica retirada de puntos; si se trata de un menor, la responsabilidad es del conductor.

Las cámaras de STOP y semáforo en rojo aplican la misma cuantía, 200 euros y 4 puntos, aunque con matices técnicos: en el caso del STOP, el sistema exige que el vehículo se haya detenido por completo, de modo que reducir la velocidad sin llegar a pararse no exime de la sanción; en el del semáforo, el dispositivo se activa en cuanto el coche rebasa la línea de detención estando la luz en rojo.

Pisar o cruzar una línea continua tiene un tratamiento distinto según la maniobra: si se debe a un cambio de carril indebido, la multa es de 200 euros sin pérdida de puntos; si implica un adelantamiento en tramo prohibido o invadir el carril contrario, la sanción sube a entre 200 y 400 euros y resta 4 puntos.