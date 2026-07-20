La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida ya tiene nombre para el COAC 2027: "Volvemos muy ilusionados"

Antonio Álvarez Bizcocho y Pablo de la Prida ya tienen nombre para su próxima chirigota. El tándem ganador del primer premio en la modalidad el pasado Concurso -con aquellos recordados saeteros de Sssssshhh-, volverá por tanto a llevar su agrupación al Gran Teatro Falla en el próximo COAC 2027. "Cuando las cosas no han venido bonitas siempre nos ha motivado seguir. Y este año que ha sido tan grande y tan mágico, con más razón", ha confesado este lunes de madrugada el propio Bizcocho.

"El año que viene volvemos como siempre, ilusionados", ha afirmado a través de redes sociales Antonio Álvarez, uno de los autores de este grupo de San José de la Rinconada. "Va por ustedes y por lo bien que lo pasemo siempre", ha dedicado este chirigotero en el anuncio del nombre de su próxima agrupación. "Seremos Bemo Ganao", ha confirmado Bizcocho, que firmará el repertorio de nuevo junto a Pablo de la Prida, con un conjunto dirigido por Ernesto Urmeneta.

La confirmación de esta nueva chirigota ha coincidido con la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol 2026. De hecho, horas antes de la final disputada en Nueva York, el propio Bizcocho condicionó publicar el nombre a la consecución de este trofeo: "Hoy estamos todos un poco revueltos con el fútbol. Tanto, que hemos decidido que si España gana o este tuit alcanza los 6 me gusta, anunciamos la idea para el año que viene". Dicho y hecho: el combinado de Luis de la Fuente derrotó a Argentina, y la chirigota desveló su nueva propuesta.

La primera chirigota de Sevilla en ganar el COAC

En el pasado febrero, los saeteros de Ssssshhhh sobresalieron desde su pase en preliminares como una de las agrupaciones más destacadas del Concurso. Ingenio, interpretación, música al tipo y muchos golpes en un repertorio redondo compuesto por una dupla de autores de gran nivel. Gracias a esta propuesta, estos carnavaleros hicieron historia, consagrándose como la primera agrupación de Sevilla en alzarse con un primer premio en el Falla.