Javier Arenas cumple 18 años en el Senado: el PP andaluz mantiene a su expresidente en la Cámara Alta

El expresidente del PP andaluz, Javier Arenas, seguirá en el Senado. El PP andaluz ha registrado este lunes los nombres escogidos para convertirse en senadores por designación autonómica y, una vez más, la lista estará lidera por el que fuera líder de la oposición en el Parlamento de Andalucía. Los nombres serán aprobados de forma oficial en el pleno que se celebrará esta semana en la Cámara autonómica.

Arenas ha vivido dos etapas como senador, la primera fue entre 1993 y el año 2000 y la segunda comenzó en 2008 y continuará, al menos cuatro años más. El que fuera líder del PP andaluz llegó a la Cámara Alta como líder de la oposición andaluza y, cuando fue sustituido por el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; se mantuvo en el cargo. De hecho, en la actualidad es portavoz adjunto de su grupo.

Con Arenas también irá a la Cámara Alta el hasta ahora presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre. El diputado popular anunció el pasado 15 de julio en la Mesa que abandonaría su cargo tras el acuerdo entre el PP y Vox. Ya en la presentación de su Gobierno, Moreno señaló que los nombramientos en la Mesa estarían "muy vinculados" con las elecciones en el Senado y este lunes se ha confirmado.

Vox se hace con un senador del PP

El pacto entre el PP y Vox para permitir que Moreno pudiera repetir como presidente de la Junta de Andalucía, ha provocado que el PP andaluz pierda un senador por designación autonómica. Además de las 150 medidas y la vicepresidencia de Manuel Gavira, Vox ha conseguido un senador más. Así, los populares han presentado cuatro nombres propios y el de la de Vox, María Pastor Pérez-Angulo.

El partido ha aprovechado estos nombramientos para dar salida a exparlamentarios que han abandonado en esta legislatura las listas de la Cámara autonómica. Este ha sido el caso la que fuera presidenta del PP provincial de Sevilla Virginia Pérez, uno de los nombres vinculados a la crisis que vivió el PP sevillano en 2025. Además, ha nombrado al exparlamentario andaluz por Málaga Francisco Javier Oblaré.

Hasta ahora, el PP tenía cinco senadores dependientes del Parlamento de Andalucía, de estos solo repite Arenas. Junto al exdirigente popular estaban Jesús Caicedo, exalcalde de Cuevas del Almanzora; Inmaculada Rodríguez Hernández, exalcaldesa de La Zubia, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, expresidente de la Diputación Provincial de Almería, y Teresa Ruiz-Sillero, exdiputada del Parlamento.

Los nombramientos tendrán lugar en la continuación de la sesión plenaria que se celebrará el próximo jueves 23 de julio. Todos los políticos designados del PP han aceptado sus cargos y han firmado que "cumplen los requisitos exigidos". Además, los dirigentes del PP subrayan que "no se encuentran incursos en ninguna causa de incompatibilidad". En este pleno también será elegida Ana Mestre para sustituir a Aguirre.