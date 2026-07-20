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Andalucía

Juan Antonio Romero, representante de COAG Andalucía, sobre la avalancha de patatas: "Se está vendiendo a 20 céntimos y hay mercancía que se quedará en la tierra"

La coincidencia de siembras tras las borrascas invernales satura el mercado y provoca una caída del precio hasta un 45% por debajo del coste

La avalancha de patatas en Andalucíadebido a las inclemencias meteorológicas del invierno.

La avalancha de patatas en Andalucíadebido a las inclemencias meteorológicas del invierno. / europa press

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Emma Rocha

Emma Rocha

SEVILLA

La coincidencia de varias cosechas de patata en Andalucía ha provocado una salida masiva de producto al mercado que está generando graves problemas de distribución y un fuerte desplome de los precios. Según ha advertido el responsable del sector de la patata de COAG Andalucía, Juan Antonio Romero.

Romero ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que el origen de la situación se remonta a las borrascas registradas durante el invierno, que impidieron a los agricultores realizar las siembras en las fechas habituales. Una vez mejoraron las condiciones meteorológicas, prácticamente todas las explotaciones se sembraron al mismo tiempo, lo que ha provocado que las cosechas coincidan y lleguen al mercado de forma simultánea.

Como consecuencia, el mercado no está siendo capaz de absorber el volumen de patatas en términos de oferta. Según el representante de COAG, parte de la producción "no llegará a venderse", otra se comercializará a precios realmente bajos y otra parte permanecerá sin recoger en el campo debido a la falta de salida comercial. Una parte de la producción de patata recolectada se encuentra almacenada en cámaras frigoríficas a la espera de poder comercializarse en los próximos meses. Sin embargo, la llegada de nuevas producciones procedentes de otras regiones españolas complica aún más las perspectivas del sector.

La situación no afecta únicamente a la comunidad de Andalucía. Antonio Romero ha señalado que "Europa también está saturada de patatas", debido a la producción francesa que "aún no se ha vendido". Por tanto, ha afirmado cómo "las consecuencias económicas para el sector están siendo devastadoras".

En cuanto a los precios, el responsable ha asegurado que han caído "de manera drástica", pasando de los 40 o 45 céntimos iniciales a rondar "los 25 céntimos o incluso menos, con variedades y partidas que se están vendiendo a 20 o 22 céntimos" ha explicado. No obstante, Romero ha subrayado que "estos precios representan pérdidas significativas para los productores". Por tanto, "si estamos vendiendo a 25 y a menos, estamos hablando de que estamos vendiendo prácticamente un 40 o 45% por debajo de la costa de producción" lamentaba.

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Con este escenario, el sector afronta una campaña marcada por el exceso de oferta, la falta de capacidad del mercado para absorber la producción y unos precios por debajo de los costes de producción. Desde COAG Andalucía alertan de que la coincidencia de las cosechas ha derivado en una situación especialmente complicada para los productores, que ven cómo parte de la patata corre el riesgo de quedarse sin salida comercial y de generar importantes pérdidas económicas.

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