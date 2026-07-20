Multas de hasta 750 euros a los bañistas de Cádiz por jugar a la pelota: la Policía Local requisa casi 20 balones en 48 horas

La Policía Local de Cádiz ha reforzado la vigilancia en las playas de la ciudad para evitar una de las infracciones más habituales del verano: jugar a la pelota fuera de las zonas señalizadas. La medida, amparada en la Ordenanza Municipal de Playas, contempla sanciones de hasta 750 euros para quienes incumplan la normativa, y ya se ha traducido en la requisa de 18 balones desde que arrancó este dispositivo especial.

La práctica, muy extendida entre los más jóvenes, suele pasar desapercibida para buena parte de los bañistas, que desconocen que se trata de una actividad prohibida por considerarse un riesgo para el resto de usuarios de la playa. La retirada del balón es, de hecho, la primera medida que aplican los agentes: el paso previo antes de la sanción económica en caso de reincidencia.

Multa de hasta 750 euros por el artículo 29 de la Ordenanza de Playas

El artículo 29 de la Ordenanza de Playas de Cádiz prohíbe expresamente la práctica de deportes y juegos de pelota fuera de las zonas habilitadas para ello. La norma persigue, tal y como recoge el propio texto, "evitar posibles molestias al resto de las personas usuarias en temporada de baños".

Incumplir esta disposición se considera una infracción leve, que puede acarrear una multa de hasta 750 euros. Para no incurrir en ella, los bañistas deben limitarse a jugar en alguna de las cuatro zonas reservadas: frente al antiguo cementerio, frente al edificio Isecotel, frente a la calle Brasil y frente al edificio de los Delfines. El horario permitido, además, se extiende de 12:00 a 20:30 horas.

Zonas habilitadas y horario permitido

Fuera de esas cuatro áreas y de esa franja horaria, cualquier juego de pelota queda terminantemente prohibido, independientemente de la intención de quienes lo practiquen. La Policía Local insiste en que el objetivo no es perseguir el ocio en la playa, sino evitar accidentes y molestias entre los propios bañistas, especialmente en las horas de mayor afluencia.

La prohibición no responde solo a una cuestión de convivencia. El verano pasado, la playa de Santa María del Mar fue escenario de una multitudinaria trifulca provocada, precisamente, por un grupo de jóvenes que jugaba con un balón. Un grupo de bañistas alertó entonces a las autoridades y, cuando los agentes llegaron al lugar, se produjo un enfrentamiento que terminó con la detención de dos mujeres.

77 multas y más de 200 balones requisados en 2024

Los datos del año pasado confirman que se trata de una infracción muy recurrente en el litoral gaditano. Durante el verano de 2024, la Policía Local impuso 77 multas por jugar a la pelota en zonas no habilitadas y requisó más de 200 balones, una cifra que refleja hasta qué punto esta práctica sigue extendida en las playas de Cádiz pese a estar expresamente prohibida.