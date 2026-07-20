El Sueldazo de la ONCE deja un premio de 240.000 euros en La Antilla

La fortuna ha llegado a la playa de La Antilla de la mano del Sorteo de Fin de Semana de la ONCE, que este domingo ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, un premio que alcanza un total de 240.000 euros.

La suerte la ha dado Pedro Soler, vendedor de la ONCE desde hace dos años, que ayer vivió intensamente la jornada de la final de la Copa del Mundo. El paseo de la playa de la costa onubense era este domingo un hervidero de gente augurando el triunfo de España que vendría horas más tarde. Hoy, Soler se muestra doblemente feliz, por el gol que dio la segunda estrella al equipo de Luis de la Fuente, y por el Sueldazo que ha dado a alguien -no sabe si a un turista o a algún vecino de la zona- en un día tan señalado. “Muy feliz, muy contento -resume-. Me alegro mucho por el que le haya tocado, esto es como otro gol del Mundial”, dice gráficamente.

Más suerte han tenido en Fuengirola (Málaga), donde este sorteo, que estaba dedicado a los 20 años del Programa Ágora de la Fundación ONCE América Latina, ha repartido más de 1,8 millones de euros. El resto de los premios se han ido hasta Canarias, Cataluña y el País Vasco.

Cómo funciona el Sueldazo del Fin de Semana

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para mañana martes, 21 de julio, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 59 millones de euros.

El Extra de Verano reparte 15 millones de euros

Y para el próximo 15 de agosto, el Extra de Verano de la ONCE sortea un primer premio dotado con 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.