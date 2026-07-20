Luz verde al proyecto para construir el tercer carril en la AP-4: irá desde Dos Hermanas a Las Cabezas

Este pasado fin de semana, como otros tantos en verano, Navidad o Semana Santa, ha habido largas retenciones en la AP-4. Esta autovía, principal conexión entre las provincias de Sevilla y Cádiz, acumula las quejas de miles de conductores desde que se puso fin al peaje el 1 de enero de 2020. Más de seis años después de esta liberalización, el Ministerio de Transportes ha dado luz verde al proyecto para construir el tercer carril entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan.

Según han informado este lunes fuentes oficiales, el Gobierno de España "ha aprobado provisionalmente el documento técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto del tercer carril de la autopista AP-4". Así, se plantea levantar un tramo de 34,4 kilómetros en ambos sentidos, entre la conexión de la AP-4 con la autovía A-4 en Dos Hermanas y el entorno del enlace de Las Cabezas de San Juan con la carretera A-471".

El presupuesto estimado del conjunto de actuaciones planteadas "asciende a 246,8 millones de euros (IVA incluido)", según han detallado desde el Ministerio. Una importante inversión con la que se pretende "mejorar la fluidez del tráfico, la accesibilidad y la seguridad vial", tal como destacan desde el departamento liderado por Óscar Puente.

"Tras la aprobación provisional, próximamente se someterá el expediente al trámite de información pública, lo que conlleva la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE)", han informado desde el Gobierno central. Y como en una obra que tiene como principal actuación "la ejecución un tercer carril por sentido entre el enlace de Dos Hermanas con la A-4 y el enlace de Las Cabezas de San Juan, así como la remodelación de este último".

Más actuaciones en la AP-4

Además del ya mencionado tercer carril, el proyecto también incluye otras actuaciones "destinadas tanto a mejorar la situación actual como a adaptar la infraestructura a la nueva configuración de la autopista". Entre ellas, "la modificación del ramal de Dos Hermanas hacia la AP-4 en sentido Cádiz, de forma que la incorporación se realice por la margen derecha, lo que requerirá la construcción de un paso superior sobre la AP-4". Y también "la mejora del ramal AP-4–A-4 sentido Sevilla para incrementar la velocidad de circulación mediante la ejecución de una variante con un mayor radio de curvatura".

Asimismo, se propone "la ejecución de una vía colectora-distribuidora en la margen derecha para gestionar los accesos al área de servicio Los Palacios y de nuevas vías colectoras-distribuidoras en ambas márgenes de la AP-4 al sur del área de servicio El Fantasma", según han detallado desde Transporte. También "la adaptación de los tableros de los pasos superiores situados en los kilómetros 15,96 y 17,64 para incorporar plintos de pretiles y aumentar el gálibo".

Otra de las intervenciones plantea "la adecuación del enlace de Los Palacios y Villafranca, así como de diversos viaductos y pasos superiores existentes. En el proyecto también se contempla "la ejecución de una nueva conexión en diamante y glorieta con la A-471R desde la vía colectora-distribuidora en sentido Cádiz-Sevilla", tal como han señalado desde el Ministerio.

"La incorporación de un nuevo enlace intermedio entre Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan, de tipología diamante con dos pesas", recoge otra de las actuaciones de este proyecto para la AP-4. "Para ello se demolerá el paso superior existente en el punto kilométrico 32,600 y el nuevo enlace se construirá en su entorno".