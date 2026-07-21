La Aemet confirma un verano anómalo: el calor lleva casi 50 días sin dar tregua

España vive un verano marcado por un calor sofocante y una sucesión de olas de calor poco habituales. La situación "no es nada habitual", asegura en una entrevista con EFE el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, quien subraya que desde el 1 de junio "no ha habido casi una sola jornada con temperaturas inferiores al promedio, ningún respiro", reflejando la persistencia de un episodio térmico sin precedentes recientes.

Rubén del Campo destaca la "persistencia" de las altas temperaturas durante este verano y precisa que en buena parte del país "el calor intenso empezó no en junio, sino ya antes, a finales de mayo", y desde entonces ha dado pocas treguas.

Un verano marcado por el calor extremo

En el día que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emite el tercer aviso por ola de calor en este verano, Del Campo asegura que en los últimos años la "frecuencia, intensidad, extensión y duración de las olas de calor ha aumentado notablemente" y que ahora son "más importantes".

Pregunta.- España afronta el tercer aviso por ola de calor del verano en apenas unas semanas. ¿Es normal encadenar tres episodios de este tipo en tan poco tiempo?

Respuesta.- No es el primer año en el que ya desde junio hay olas de calor. Por ejemplo, también las hubo en 2022 y en 2025 que fueron dos veranos con olas de calor muy largas. Y más que el número de olas de calor, lo que ocurrió es que en ambos se registraron muchísimos días bajo situación de ola de calor.

Las olas de calor son cada vez más frecuentes

En este sentido hay que decir que entre 1975 y 2000 las olas de calor en junio eran casi testimoniales, mientras que las olas de calor en junio en el siglo XXI han sido cinco veces más frecuentes que en los 25 años previos, lo que implica que aumenta de forma clara la frecuencia.

P.- ¿Hay precedentes recientes de veranos con tantas olas de calor concentradas en pocas semanas?

R.- Cuando hablamos de ola de calor decimos que en el 10 por ciento de las estaciones meteorológicas y durante tres días consecutivos, al menos, se han alcanzado temperaturas que están entre el 5 por ciento de las más cálidas de las registradas entre 1971 y 2000 en julio y agosto.

Los veranos de 2022 y 2025, referencia reciente

Con esa definición, el número de días bajo ola de calor no debería ser muy alto en verano. Pero aquellos dos veranos, el de 2022 y 2025, registraron respectivamente 41 días y 36 días bajo ola de calor. Es decir, prácticamente dos de cada cinco días del verano de 2022 estuvimos bajo ola de calor y en el del 2025, uno de cada tres.

Con datos del 1 de junio al 15 de julio, podemos decir que ha sido la primera mitad del verano más cálida de todos los veranos de la serie histórica, superando al de 2025, al de 2022 y a la primera mitad del verano del 2015, que también fue muy cálida.

P.- ¿Qué condiciones atmosféricas están favoreciendo la repetición de olas de calor?

R.- Dorsales, estabilidad atmosférica, masas de aire cálido, falta de viento... Es un conjunto de factores. Predominan los patrones atmosféricos que conducen a olas de calor. Grandes dorsales anticiclónicas, altas presiones en todos los niveles de la atmósfera favorecen precisamente la estabilidad y están asociadas a masas de aire muy cálidas.

Las claves atmosféricas del calor persistente

A lo largo del verano actual en ocasiones hemos tenido llegadas de masas de aire muy cálido procedentes del sur del continente africano. Pero, en general, para la persistencia del calor durante todos estos días, esas dorsales tan potentes con estabilidad atmosférica, vientos en general flojos y ausencia de nubosidad han sido el factor más importante.

P.- ¿Hasta qué punto el cambio climático está haciendo más frecuentes, más largas o más intensas las olas de calor en España?

R.- Hay un incremento en el número de días en los que España está bajo ola de calor en verano, se cuantifica en tres días por década.

El papel del cambio climático

Cada verano tenemos quince días más de ola de calor en promedio que en los años setenta, pero también son más extensas y afectan a tres provincias más cada verano y además son más intensas. Y esto se puede cuantificar en tres décimas de grado más por década. Aunque puede parecer poco, cuando hablamos de temperaturas extremas ya son valores extraordinarios.

Está claro que el cambio climático antropogénico está detrás del calentamiento de las temperaturas de la atmósfera y de los océanos en sí mismos, pero también, y esto es objeto de investigación, es probable que esté favoreciendo una mayor frecuencia de los patrones atmosféricos conducentes a olas de calor en España en verano.

P.- ¿Qué podemos esperar para lo que queda de verano si ya llevamos tres olas de calor en seis semanas?

R.- Para agosto y lo que resta del verano los pronósticos siguen hablando de temperaturas por encima de lo normal. Evidentemente, no es en absoluto descartable que volvamos a tener en las próximas semanas nuevas olas de calor, también tormentas que alivien la situación de alguna manera.