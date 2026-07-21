Ana Mestre, la jerezana aficionada a los toros que lidiará con los diputados como presidenta del Parlamento de Andalucía

Ana Mestre (Jerez, 1981) será la nueva presidenta del Parlamento de Andalucía. Desde la convocatoria de elecciones, el nombre de la dirigente gaditana ha sonado con fuerza para relevar al hasta ahora presidente de la Mesa de Cámara autonómica, Jesús Aguirre.

Ni un mes. Este es el tiempo que el diputado del PP, Jesús Aguirre, ha estado al frente del Parlamento de Andalucía en esta legislatura. La necesidad de pactar con Vox para que el preisdnet de la Junta, Juanma Moreno, volviera a San Telmo hacia presagiar que los nombramientos de la Cámara fueran temporales y así ha sido. Así, el ya expresidente, dimitió el miércoles, podría ser senador por designación autonómica.

Ana Mestre, junto a otros miembros populares de la Mesa y el portavoz del grupo en el Parlamento, en la toma de posesión de Juanma Moreno. / M. G.

Hubo un momento en el que se planteó que Mestre se marchara a la Cámara Alta, una decisión que no convenció a la dirigente popular. "Tengo una conversación abierta porque la voy a convocar en distintas responsabilidades", explicaba el dirigente popular a preguntas de los medios de comunicación sobre el futuro de la hasta ahora vicepresidenta del Parlamento. Su toma de posesión será el próximo miércoles.

Pasión por el motor, los toros y la política

Mestre está acostumbrada a lidiar con sus señorías, lleva cuatro años sustituyendo a Aguirre en muchos de los debates parlamentarios. Además, la dirigente popular también ha participado en numerosos actos representando la Cámara autonómica. La propia Mestre asegura en sus redes sociales que ambos han formado "un tándem basado en el respeto": "Sabemos, casi sin hablarlo, repartirnos los papeles".

Quienes la conocen en el PP de Cádiz no tenían dudas que Mestre llegaría lejos y la definen como "una mujer trabajadora, honesta e íntegra". Así, aseguran a este periódico que "se implica de verdad en los problemas de los ciudadanos , y se alegra cuando resuelve y se entristece cuando no arregla el problema" e insisten en que "no está en política para otra cosa que no sea ayudar y participar en una mejor sociedad".

Aficionada al motor, como buena jerezana, es muy activa en redes sociales, es habitual verla compartir desde los momentos más personales, como su cumpleaños, hasta los profesionales, como vídeos en los que explica en qué consiste su trabajo en el Hospital de las Cinco Llagas. Taurina confesa, atesora imagenes con dirigentes popupalares, pero también con figuras que se incian en el toreo o con el rejoneador y ganadero Fermín Bohórquez.

Una vida vinculada al PP

La dirigente popular ingresó en Nuevas Generaciones en el año 2000, con solo 19 años. En esta época curso Trabajo Social en una facultad adscrita a la Universidad de Cádiz, aunque no se licenció. Desde entonces comenzó a escalar dentro de las filas de las juventudes del partido hasta liderarlo a nivel provincial. De aquí dio el salto al Ayuntamiento de Cádiz y el Parlamento autonómico, en el que ocupó un escaño entre 2007 y 2019.

Ana Mestre posa junto a Juanma Moreno, Mariano Rajoy, María José García Pelayo y Antonio Sanz en un acto del PP en 2015. / VICTOR LOPEZ / EFE

Casada y con una hija su vida laboral siempre ha estado vinculada al PP. Mestre también fue concejala del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda antes de iniciar una nueva etapa en el Hospital de las Cinco Llagas tras la mayoría absoluta del PP en 2022. En esta nueva etapa en la política autónomica la jerezana obtuvo una mayor relevancia al convertirse en la vicepresidenta primera de la Cámara y mano derecha de Jesús Aguirre.

Ahora será la cuarta mujer en la historia de la autonomía en presidir el salón de plenos del Hospital de las Cinco Llagas. Este cargo también lo han ocupado Mar Moreno y Fuensanta Coves, del PSOE, y Marta Bosquet, de Ciudadanos en la primera legislatura de Moreno. Mestre será relevada como vicepresidenta por la diputada de Vox, Beatriz Sánchez, designada por el grupo de extrema derecha como vocal.