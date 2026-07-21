El Asesino de la Regañá llega a Isla Cristina en Huelva este 23 de julio

Este jueves 23 de julio, el público de Isla Cristina (Huelva) tendrá la oportunidad de disfrutar de El asesino de la regañá, una de las producciones teatrales andaluzas de mayor éxito de los últimos años, en el Teatro Horacio Noguera, cuyas entradas se pueden adquirir aquí.

La obra, basada en la popular novela homónima de Julio Muñoz Gijón y adaptada para los escenarios por Ana Graciani, combina intriga, humor y una afilada mirada social en una propuesta que ha conectado con públicos de toda España.

Una imagen de la obra de Julio Muñoz Gijón. / El Correo

La historia sitúa al público en una Sevilla conmocionada por una serie de asesinatos. Un misterioso criminal asegura actuar para preservar la pureza de las tradiciones y deja tras de sí una inconfundible firma: una afilada cuña de regañá como arma homicida. Tras siete crímenes sin resolver, el inspector Villanueva, llegado desde Madrid para hacerse cargo del caso junto al agente Jiménez, está a punto de darse por vencido. Sin embargo, es Jueves Santo y en Jueves Santo, cualquier cosa puede suceder.

A través de una trama que mezcla los códigos del thriller policiaco con la comedia más disparatada, el espectáculo explora el choque entre tradición y modernidad. Los crímenes tienen como víctimas a los llamados “modernitos” y ponen de manifiesto las tensiones entre quienes defienden las costumbres heredadas y quienes abrazan los cambios de una sociedad cada vez más globalizada.

Bajo una apariencia ligera y desternillante, la obra plantea una reflexión sobre los conflictos que atraviesan las ciudades contemporáneas, donde diferentes formas de entender la identidad, la cultura y el progreso conviven y, en ocasiones, chocan frontalmente.

'El asesino de la regañá'. / El Correo

Un fenómeno teatral

El asesino de la regañá forma parte de la exitosa Trilogía de la Regañá, junto a El crimen del palodú y El diario del asesino de la regañá. Entre las tres producciones acumulan ya casi 500 funciones representadas y cerca de 120.000 espectadores, consolidándose como uno de los fenómenos teatrales más destacados surgidos en Andalucía en la última década.

Solo El asesino de la regañá suma ya casi 300 funciones y más de 70.000 espectadores, cosechando éxitos de público y crítica a lo largo de ocho años de gira.

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La cita en Isla Cristina promete una noche repleta de carcajadas, suspense y mucho sabor hispalense, en una obra que ha conseguido convertir una peculiar investigación criminal en un auténtico fenómeno cultural.