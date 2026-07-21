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Cortada la línea Cádiz-Sevilla-Antequera y dos de Cercanías de Sevilla por un incendio junto a la vía

ADIF confirma el corte en la línea ferroviaria entre La Salud y Dos Hermanas debido a un incendio cercano que impacta en trenes de cercanías y media distancia

Archivo - Tren de media distancia.

Archivo - Tren de media distancia. / RENFE - Archivo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un incendio declarado cerca del trazado ferroviario ha obligado a interrumpir la circulación en la línea férrea entre Cádiz y Antequera (Málaga), que pasa por Sevilla, además de afectar a dos líneas de Cercanías de Sevilla.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado en sus redes sociales de que el corte se localiza entre las estaciones de La Salud y Dos Hermanas, en Sevilla, por un incendio próximo a la vía ajeno a la explotación ferroviaria.

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El corte afecta a los trenes de las líneas C1 y C5 del núcleo de cercanías de Sevilla y a los de media distancia de la línea de ancho convencional Sevilla-Antequera y Sevilla-Cádiz.

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