Cortada la línea Cádiz-Sevilla-Antequera y dos de Cercanías de Sevilla por un incendio junto a la vía

Un incendio declarado cerca del trazado ferroviario ha obligado a interrumpir la circulación en la línea férrea entre Cádiz y Antequera (Málaga), que pasa por Sevilla, además de afectar a dos líneas de Cercanías de Sevilla.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado en sus redes sociales de que el corte se localiza entre las estaciones de La Salud y Dos Hermanas, en Sevilla, por un incendio próximo a la vía ajeno a la explotación ferroviaria.

El corte afecta a los trenes de las líneas C1 y C5 del núcleo de cercanías de Sevilla y a los de media distancia de la línea de ancho convencional Sevilla-Antequera y Sevilla-Cádiz.