Desalojadas unas 350 personas por el incendio de Almonaster (Huelva), que obliga a activar la fase de emergencia 1

Unas 350 personas han sido desalojadas de forma preventiva por el incendio forestal de Almonaster la Real (Huelva), que ha obligado a la Junta de Andalucía a elevar el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1. Mientras el operativo trabaja para contener las llamas, el alcalde, Jacinto Vázquez, asegura que el fuego evoluciona favorablemente y que, por el momento, no existe peligro para las viviendas desalojadas.

En declaración a Europa Press, el alcalde ha señalado que hay unas 350 personas desalojadas de las tres aldeas, que se encuentran entre Almonaster y Cortegana, a lo que ha agradecido al Ayuntamiento vecino "su disposición".

El alcalde transmite tranquilidad

No obstante, ha señalado, que están "tranquilos" y va a trasladarles que el fuego "evoluciona favorablemente" y que "solamente a modo de precaución, que no hay peligro sobre sus casas ni sobre sus viviendas ni sobre sus animales", ya que "las llamas no están avanzando de momento".

Sobre la situación del incendio, el primer edil ha explicado que tras observar la zona afectada, "ya no se ven las columnas de humo que se veía en la mañana, no tiene nada que ver, hay muchísimo menos, quizás dos o tres columnas pequeñas, y tampoco se ve mucha llama". Además, los medios aéreos siguen actuando, por lo que "parece que tiene buena perspectiva de que se estabilice".

Por su parte, el Infoca ha explicado que efectivos terrestres y aéreos siguen trabajando con viento sur de diez kilómetros por hora. El esfuerzo se centra en contener la cola en el sector sur, próximo a la zona con mayor potencial de propagación.

Fase de emergencia 1

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha elevado, a las 13,39 horas de este martes, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado en Almonaster la Real (Huelva). El operativo de emergencia ha ordenado el desalojo preventivo de las aldeas de Las Veredas, Acebuche y Arroyo.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, los desalojados tienen habilitado el pabellón deportivo y el local Blas Infante de Almonaster y el pabellón de Cortegana para su atención. Por el momento, no hay constancia de daños personales.

Más de un centenar de efectivos en la extinción

Los bomberos del Consorcio continúan realizando labores de prevención y protección de las zonas habitadas, en coordinación con el dispositivo del Plan Infoca y el resto de servicios de emergencia.

Además, se ha suspendido el tráfico ferroviario en la zona por indicación del operativo Infoca. EMA 112 ha gestionado numerosos avisos de testigos que alertaban de las llamas, el primero de ellos sobre las 5,20 horas de la madrugada. De inmediato, la sala coordinadora de emergencias ha activado el Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, Policía Local y al Grupo de Emergencias de Andalucía (EMA GREA).

En las labores de extinción trabajan en estos momentos cien efectivos por tierra, seis helicópteros —un ligero, cuatro semipesados y un pesado—, cuatro aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros, un avión de coordinación, seis vehículos autobomba, Unidad Móvil de incendios forestales y dos buldóceres.

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población. Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se pide extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.