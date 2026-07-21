El ex CEO de ADM acusado de acoso y agresión sexual declara durante más de una hora en Sevilla ante el juez de Violencia contra la Mujer

Gustavo Fuentes, ex CEO de ADM, principal productora vinculada a Canal Sur, ha declarado este martes ante el juez de la plaza 5 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla. Su comparecencia se ha alargado más de una hora, aunque por el momento no ha trascendido ninguna declaración. El varón ha salido de los jugados por el garaje, en la parte trasera de un coche, acompañado por su abogado.

Además de Fuentes, han declarado durante la sesión de hoy otras dos testigos del caso. Ambas han salido de la comparecencia antes de que se le tomara declaración al acusado.

La mañana ha sido larga en la puerta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. El acusado llegó temprano, evitando ser captado por la multitud de cámaras que esperaban en la puerta desde dos horas antes de que el reloj se marcara donde estaba citado. Salió a las 13.50 horas por el garaje tras prestar declaración.

"Nuestro apoyo incondicional a la compañera"

Mientras tanto, a las puertas del juzgado hubo manifestación de periodistas en "repulsa por la defensa de la dignidad en nuestra profesión". El Sindicato de Periodistas de Andalucía leyó un comunicado que aseguraba: "Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo absoluto y nuestra solidaridad incondicional a la compañera que, con valentía, ha denunciado haber sufrido abusos en la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM)".

"Su voz es la voz de todas y todos. No podemos permitir que el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder se conviertan en la norma en nuestros centros de trabajo. Desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) exigimos que los entornos laborales de los medios sean espacios seguros, libres de acoso sexual, ciberacoso y violencia machista", continuaba el mismo.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía insistió en "erradicar de nuestro sector la precariedad y el machismo estructural, que son el caldo de cultivo que alimenta los abusos", algo que "constatamos día a día en el sector de la comunicación andaluz".

El Comité Intercentros de RTVA y CSRTV también puso de manifiesto que su apoyo a la compañera. "Las condiciones laborales son fundamentales para que las personas trabajadoras puedan denunciar situaciones de acoso o abuso sin miedo a ser represaliadas".

En este sentido, aseguraron que este tipo de comportamientos "no deben tolerarse" en una empresa tiene "a Canal Sur como su principal cliente". "Exigimos que los entornos laborales de los medios de comunicación andaluces sean espacios seguros, libres de cualquier tipo de acoso, violencia machista o abuso de poder", incidió el comunicado.

(Noticia en actualización)