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Huelva estrena una pasarela de madera de 1,7 kilómetros entre dos rincones paradisíacos: «Una de las mejores playas de España»

El recorrido peatonal que discurre junto al mar incorpora miradores, zonas de descanso y sombra, barandillas de madera, señalización y accesos a la costa

La pasarela está al nivel de la playa y a los pies del acantilado del Asperillo.

La pasarela está al nivel de la playa y a los pies del acantilado del Asperillo. / Mancomunidad del Condado

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Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

La nueva pasarela de madera de Mazagón (Huelva) ya está construida y operativa, conectando la playa del Parador con la playa de La Fontanilla a lo largo de 1,7 kilómetros. El recorrido discurre a los pies del Monumento Natural del Acantilado del Asperillo, uno de los enclaves de mayor valor paisajístico y ambiental del litoral de Huelva.

La infraestructura permite desplazarse entre ambas playas de una forma más segura, cómoda y respetuosa con el entorno natural. Su puesta en funcionamiento mejora la accesibilidad al litoral de Mazagón, facilita la movilidad de residentes y visitantes y refuerza el atractivo turístico de esta franja costera marcada por sus espectaculares acantilados de arena.

Un recorrido equipado junto a los acantilados de Mazagón

El proyecto contempla pequeños miradores, zonas de descanso y sombra, papeleras, cubrecontenedores, aparcabicis, paneles informativos y señalización integrada, además de una barandilla de madera. También incluye nuevas bajadas accesibles hacia la playa, entre ellas las rampas previstas en Las Huesas y La Fontanilla, mejorando la conexión entre la pasarela y la costa.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha señalado que el Ayuntamiento mantenía la “ilusión y la inquietud” de disponer de una pasarela que comunicara el Parador de Mazagón con el arroyo de las Huesas, permitiendo que los vecinos y turistas disfruten de “una de las mejores playas de España”. La actuación busca compatibilizar el uso recreativo y turístico con la protección y conservación del espacio natural.

Noticias relacionadas y más

Una zona de descanso de la pasarela.

Una zona de descanso de la pasarela. / Mancomunidad del Condado

La pasarela ha sido impulsada por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y el Ayuntamiento de Moguer dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Litoral-Condado de Huelva. El proyecto está financiado por la Unión Europea, mediante los fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y coordinado en Andalucía por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

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