IlloJuan y Fabiana Sevillano defenderán a Andalucía ante 80.000 personas: la Velada de Ibai Llanos llega a Sevilla

La Velada del Año VI de Ibai Llanos convertirá a Sevilla en el epicentro de internet ante más de 80.000 personas que abarrotarán el Estadio de La Cartuja. El gran acontecimiento del streaming mundial tendrá, en esta edición, un marcado acento sureño: el malagueño IlloJuan y la sevillana Fabiana Sevillano serán los dos grandes representantes andaluces que se subirán al ring en la capital hispalense

No compartirán esquina ni cruzarán guantes entre ellos. Cada uno afrontará un desafío distinto. Por su parte, el streamer y youtuber IlloJuan protagonizará uno de los combates más esperados de toda la noche frente a TheGrefg, mientras que la influencer Fabiana se medirá a La Parce en un enfrentamiento que ha despertado una enorme expectación entre sus seguidores.

La coincidencia convierte a Andalucía en una de las grandes protagonistas de una edición especialmente simbólica. No solo porque dos de sus creadores más conocidos participarán en el evento, sino porque, en adición, la cita de boxeo amateur tendrá lugar en Sevilla, donde una cifra de más de 80.000 decenas de miles de personas acudirán al estadio para asistir en el recinto del estadio de La Cartuja a un espectáculo en directo que ya trasciende el mundo del streaming para convertirse en uno de los acontecimientos de entretenimiento más importantes del año.

IlloJuan, cara a cara con su mayor reto fuera de la pantalla

Hablar del streamer malagueño IlloJuan es hablar de uno de los nombres propios de la creación de contenido en todo el panorama español. Su nombre real es Juan Alberto García, tiene 32 años, nació en el municipio costero de Fuengirola y estudió Derecho en la Universidad de su provincia. Seguidamente, completó un máster de Derecho Penal, pero antes de arrancar a estudiar oposiciones decidió girar su vida unos 360 grados y dedicarse de manera íntegra a la creación de contenido.

El youtuber ha construido durante años una firme comunidad constituida por millones de seguidores gracias a su estilo cercano, espontáneo y basado en el humor, las retransmisiones de videojuegos y las conversaciones con su audiencia. Sin embargo, aceptar la invitación de Ibai suponía salir completamente de su zona de confort: para el creador, dar su luz verde a esta oportunidad significaría cambiar las horas frente a la cámara y los videojuegos por los entrenamientos diarios, la preparación física y la intensa disciplina del boxeo, por no hablar de los cambios alimenticios que debería llevar a cabo debido a que resultaría necesario reducir su peso corporal para medirse de manera equitativa ante su contrincante TheGrefg. El malagueño confesaba en una entrevista para Youtube cómo "tuvo que sincerarse con su equipo de preparación y relajar un poco las restricciones en su dieta" debido a que comenzó a establecer una nociva relación con la comida: "Me di cuenta de que estaba saltándome la dieta y comiendo a escondidas, no podía seguir así".

El streamer malagueño IlloJuan posando para la presentación de La Velada VI / la velada del año

Su rival no será cualquiera. Frente al andaluz estará TheGrefg, otro de los gigantes del panorama digital español y uno de los participantes más mediáticos de toda la cartelera de La Velada. El combate entre ambos ha generado, sin ninguna duda, una enorme repercusión desde el momento inicial en el que fue anunciado, alimentando durante todos estos meses el debate entre seguidores de ambos creadores. Más allá del espectáculo amateur, se conoce que ambos llegan tras una preparación que poco tiene que ver con las primeras ediciones de La Velada. Los entrenamientos se han profesionalizado, los equipos técnicos son cada vez más completos y los participantes dedican arduos meses a mejorar su condición física, perfeccionar la técnica y adaptarse a la exigencia que requiere un deporte como el boxeo.

Para IlloJuan, el combate representa probablemente el mayor reto personal que ha afrontado desde que comenzó su trayectoria como creador de contenido. Aprovechando estos meses de preparación previa al gran combate, el youtuber comparte contenido sobre sus entrenamientos y rutina diaria en sus perfiles de redes sociales.

Fabiana Sevillano, jugar en casa como arma de doble filo

La segunda gran representante andaluza será Fabiana Sevillano. Nacida en el municipio de Los Palacios y Villafranca, no finalizó sus estudios en Publicidad y Relaciones Públicas cuando saltó a la fama en la plataforma TikTok tras subir un vídeo en la Feria de Sevilla mostrando los productos que utilizaba para pintarse los labios a sus seguidoras en la red social. A partir de esa noche, la figura de Fabiana tornó en viral hasta día de hoy.

Asimismo, la creadora sevillana vivirá una circunstancia muy especial: disputar su combate en la ciudad que la vio nacer y ante un público que, previsiblemente, la convertirá en una de las aclamadas de la noche sea cual sea la resolución de su combate. Su enfrentamiento contra la colombiana La Parce promete ser uno de los más igualados del cartel. Ambas llegan después de meses de preparación y con el objetivo de demostrar que el boxeo femenino ocupa un lugar cada vez más relevante dentro del formato creado por Ibai Llanos.

La tiktoker e influencer sevillana Fabiana, posando para el cartel de presentación de La Velada. / la velada del año

Para Fabiana, además del componente deportivo, existe un evidente factor emocional: competir en Sevilla supone hacerlo ante familiares, amigos y miles de aficionados que acudirán a un estadio lleno con el deseo de ver triunfar a una de las representantes locales. Ese respaldo puede convertirse en un impulso añadido, aunque también implica una innegable presión, muy diferente a la del resto de participantes.

La sevillana ha tenido que iniciar todo un cambio de estilo vida de cara a la puesta a punto para el evento, pues antes de todo este proceso "no hacía absolutamente nada", aseguraba en la presentación de los combates de esta edición. Comparte gimnasio, compañeros y entrenador en Madrid con otros creadores que también acudirán como combatientes en esta Velada del Año, como bien son Plex, Marta Díaz o Roro. Fabiana es otra de las creadoras que no han querido renunciar a la gran oportunidad de repercusión que adquiere su perfil en redes sociales durante este periodo de tiempo, y ya ha subido a la plataforma YouTube varios vídeos a modo documental sobre su preparación. Para la tiktoker, lo más frustrante está siendo subir el peso que necesita de cara a lo acordado con su rival colombiana.

La presencia del malagueño IlloJuan y la sevillana Fabiana en esta Velada del Año VI añaden sin duda un marcado acento andaluz por parte de dos creadores que siempre han presumido de sus raíces allá donde han ido. En La Velada de Ibai Llanos, uno de los eventos de entretenimiento más relevantes del año, ambos combatientes afrontarán sus respectivos combates como representantes de una comunidad con una importante tradición competitiva y un fuerte respaldo de su público.

Más allá del resultado sobre el ring, sus participaciones reflejan el creciente protagonismo de los creadores de contenido andaluces en el panorama nacional, conviertiendo a Andalucía en una de las grandes protagonistas de esta edición de La Velada del Año.