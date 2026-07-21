Audiencias
Moreno cierra ante el Rey la ronda de presidentes del PP reelegidos tras el último ciclo electoral
El presidente de la Junta de Andalucía despacha con el jefe de Estado en el Palacio de la Zarzuela
El Rey ha recibido este martes en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el primer encuentro institucional entre ambos desde su reelección al frente del Gobierno andaluz. La reunión se enmarca en la ronda de audiencias que Felipe VI mantiene con los presidentes autonómicos elegidos tras el último ciclo electoral.
La audiencia con Moreno completa la ronda de encuentros que el jefe de Estado ha mantenido con los presidentes autonómicos reelegidos tras el último ciclo electoral. Antes que el dirigente andaluz pasaron por el Palacio de la Zarzuela la presidenta de Extremadura, María Guardiola; el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Los cuatro dirigentes del PP han necesitado los votos de Vox para revalidar sus cargos y han alcanzado acuerdos con la formación de extrema derecha para gobernar sus respectivas comunidades.
Moreno tomó posesión de su tercer mandato el pasado 5 de julio, después de ser investido por el Parlamento andaluz con el apoyo del PP y también de Vox, pese a que durante la campaña renegó y afirmó que el acuerdo con el partido de ultraderecha iba a hacer "imposible" gobernar. La audiencia de este martes da continuidad a la práctica habitual por la que el jefe del Estado recibe en Zarzuela a los presidentes autonómicos al inicio de una nueva legislatura en sus respectivas comunidades.
Fuente: El Periódico
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