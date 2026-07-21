La ola de calor dispara el riesgo de incendios en Andalucía: el peligro será extremo hasta el jueves

Andalucía afronta tres jornadas especialmente delicadas por el elevado riesgo de incendios forestales. La ola de calor que comienza este martes y se prolongará, en principio, hasta el jueves hará que las temperaturas superen ampliamente los 40 grados en distintos puntos del sur y el este peninsular, favoreciendo el rápido secado del suelo y de la vegetación.

El mapa elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología muestra para este martes un peligro extremo en amplias zonas del este andaluz, principalmente en el interior de Almería, Granada y Jaén. El riesgo también será muy alto en buena parte del valle del Guadalquivir y en áreas de Córdoba, Sevilla y Huelva, mientras que los niveles serán algo más bajos en puntos del litoral y del extremo occidental de la comunidad.

La situación empeorará el miércoles con una nueva subida de las temperaturas. El peligro muy alto o extremo se extenderá por buena parte del interior de Andalucía, afectando tanto a zonas de sierra como a áreas agrícolas y forestales.

El jueves será previsiblemente la jornada más complicada. Después de varios días de calor intenso, la vegetación estará todavía más seca y el riesgo extremo podrá ocupar prácticamente todo el interior andaluz. Aunque a partir del viernes se espera una bajada de las temperaturas por la entrada de aire atlántico, el ambiente continuará siendo muy cálido en el sureste peninsular.

La Aemet alerta especialmente del riesgo de incendios forestales en toda la geografía española, donde varios fuegos siguen activos desde hace varios días, siendo el de la Sierra Norte de Guadalajara el más peligroso tras calcinar al menos 29.000 hectáreas, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Se espera calima en Andalucía

Es probable que se superen los 40 ºC en el interior de Andalucía y de Murcia y en el sur de Castilla-La Mancha, mientras en Baleares y amplias zonas de la Península se superarán los 35 ºC, excepto en las regiones del noroeste, los litorales y las montañas.

Se prevé noches tropicales en amplias zonas de Andalucía, el este peninsular y en Baleares, y en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir, donde las mínimas podrán no bajarán de los 25 ºC. Las mínimas bajarán ligeramente en la mitad norte y subirán en el sur.

Según la Aemet, el próximo viernes el escenario más probable apunta a la entrada de una masa más fresca por el noroeste peninsular, que iniciaría un descenso térmico que se iría generalizando en los siguientes días, con lo que es probable que este día ya no se cumplan los criterios de ola de calor, dándose por finalizado este episodio.