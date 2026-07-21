Rafael Escuredo carga de nuevo contra José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra: "¿Eres consciente del daño que nos haces?"

"¿Eres consciente del daño que nos haces?". El expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo ha vuelto a cargar contra el que fuera presidente del Gobierno y líder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero. El caso Plus Ultra, en el que está presuntamente implicado el dirigente socialista centra las preocupaciones de muchos de sus compañeros de partido como el expresidente andaluz.

El juez José Luis Calama interrogará este martes como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero. El propio Julito, como es conocido la mano derecha del expresidente del Gobierno, admitió este mismo lunes el pago de una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea durante la pandemia.

"Me moriré sin entender que compañeros y amigos míos, como Rodríguez Zapatero, se vean involucrado en delitos por la pasta", ha lamentado el exdirigente andaluz en sus redes sociales. Escuredo acostumbra a compartir su opinión en redes y el caso de Zapatero no ha sido menos. Mientras en su partido sostienen que siguen "creyendo en su inocencia", el socialista histórico lamenta que "no hay más ciego que el que no quiere ver".

Escuredo, de los pocos socialistas que alza la voz

Escuredo se mantiene como un referente moral del partido en Andalucía. El expresidente de la Junta participa en numerosos actos con sus compañeros de formación y esta no es la primera vez que pone en duda la actuación de Zapatero con respecto a las joyas encontradas en su despacho. Pese a que el exdirigente siempre ha defendido su respaldo al Sánchez, en los últimos meses, su tono contra Zapatero se ha endurecido.

Después de que la Guardia Civil registrara el despacho del expresidente del Gobierno, el histórico socialista recordó también en redes como a él el rey de Arabia Saudita le "regaló un reloj Rolex de oro con diamantes" tras una visita en su palacio de Marbella cuando ya no lideraba la Junta de Andalucía con el objetivo de que intercediera con Felipe González. "Creyó que se había quedado corto. ¡Lástima de hombre!", explicaba en sus redes sociales.

Escuredo ha sido de las pocas voces del PSOE andaluz que se han manifestado contra la situación en la que está inmerso el expresidente del Gobierno. La otra dirigente socialista andaluza que ha compartido su opinión la respecto ha sido la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, que lamentó que "la situación es muy jodida" y ha exigido "explicaciones y respuestas" tanto a Zapatero como al partido.