Más de 40.000 andaluces solicitan los 400 euros del Bono Joven: otros 65.605 aún están a tiempo de pedirlos

Un total de 40.700 jóvenes andaluces que cumplen 18 años en este 2026 han solicitado ya el Bono Cultural Joven en su primer mes de vigencia. En Andalucía lo pueden pedir 106.305 personas este año, por lo que aún restan 65.605 que están a tiempo de perdir la ayuda de 400 euros.

La ayuda se puede solicitar hasta el próximo 31 de octubre a través de la web https://bonoculturajoven.gob.es/. En Andalucía, por provincias el número de personas que pueden solicitarla son: 9.782 en Almería, 15.546 en Cádiz, 8.883 en Córdoba, 11.238 en Granada, 6.572 en Huelva, 7.097 en Jaén, 21.240 en Málaga y 25.947 en Sevilla.

En el primer mes de plazo, las solicitudes han superado la cifra de 202.000 en toda España y han sido 40.700 en Andalucía: 3.000 jóvenes de Almería, 6.232 de Cádiz, 3.806 de Córdoba, 4.228 de Granada, 2.188 de Huelva, 2.970 de Jaén, 7.256 de Málaga y 11.077 de Sevilla. Este año 2026, en total, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en toda España hay 561.459 personas con las características para obtener el Bono Cultural Joven.

Este año se podrá utilizar para tocar instrumentos

El Bono Cultural Joven, en su quinta edición, es un programa impulsado por el Ministerio de Cultura que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año. Este año, esta cantidad, por primera vez, puede destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

En Sevilla, 11.077 jóvenes de Sevilla que este año cumplen 18 años han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes de vigencia. El dato supone casi un 43 % del total de 25.947 personas que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, reúnen los requisitos para obtener esta ayuda de 400 euros, que se gestiona en la web con fecha límite de trámite hasta el 31 de octubre.

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha realizado un llamamiento a los jóvenes de la provincia para que hagan uso de este bono que les facilita el acceso a actividades y servicios culturales, desde libros a videojuegos o entradas para conciertos o el teatro. Toscano ha subrayado así mismo “el impacto económico positivo que esta medida del Gobierno de España tiene tanto para las familias, a las que esta aportación económica ayuda con los gastos de los hijos e hijas, como para el sector cultural sevillano, desde las librerías a los museos, festivales o productos digitales, que ayudan a impulsar la economía sevillana”.

Cabe recordar que el dinero se puede repartir entre distintas áreas. Se ofrecen hasta 200 euros para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación y materiales artísticos. Además, otros 100 euros serán para productos culturales en formato físico: libros, prensa, revistas, videojuegos, etcétera. Los últimos 100 euros serán para poder disfrutar de consumo digital o en línea.

Hay una segunda modalidad. Se podrá utilizar toda la ayuda solamente para cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.