Activada la fase de emergencia por un incendio forestal en El Cerro del Andévalo, en Huelva

La Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan Infoca en la provincia de Huelva por un incendio forestal declarado en El Cerro del Andévalo, concretamente en el paraje Los Pajares. La medida fue anunciada por el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

El incendio de El Cerro del Andévalo permanece activo después de declararse alrededor de las 22.00 horas del martes. Los trabajos de extinción se concentran especialmente en la cabeza del incendio, donde las llamas avanzan por un área con un elevado potencial de propagación debido a la presencia de una extensa masa forestal.

Cien efectivos combaten el incendio en Huelva

El dispositivo desplegado por el Plan Infoca para combatir el incendio forestal está compuesto por 100 efectivos terrestres, diez vehículos autobomba y cuatro buldóceres. También se han movilizado una Unidad Móvil de Meteorología, encargada de analizar las condiciones que pueden influir en la propagación de las llamas, y una Unidad Médica.

La declaración de la situación operativa 1 del Plan Infoca implica que el incendio puede ser controlado con los medios y recursos ordinarios de la Junta de Andalucía, aunque su dimensión, la cantidad de recursos necesarios o la posible adopción de medidas de protección para la población hacen necesario activar la fase de emergencia.

Llamamiento para evitar la zona del incendio

Antonio Sanz ha pedido a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, evite desplazarse hasta el entorno afectado por el incendio y no asuma riesgos que puedan dificultar las labores de los equipos de extinción del Plan Infoca.

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Este es el tercer incendio forestal registrado en la provincia de Huelva durante las últimas 24 horas. El fuego declarado en Almonaster la Real permanece estabilizado después de que los 350 vecinos desalojados pudieran regresar a sus viviendas, mientras que el incendio registrado en un paraje de Lucena del Puerto quedó extinguido a las 23.30 horas del martes.