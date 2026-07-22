Activada la fase de emergencia por un incendio forestal en El Cerro del Andévalo, en Huelva
Un centenar de efectivos, diez autobombas y cuatro buldóceres trabajan contra las llamas en el paraje Los Pajares, una zona con abundante masa forestal
La Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan Infoca en la provincia de Huelva por un incendio forestal declarado en El Cerro del Andévalo, concretamente en el paraje Los Pajares. La medida fue anunciada por el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.
El incendio de El Cerro del Andévalo permanece activo después de declararse alrededor de las 22.00 horas del martes. Los trabajos de extinción se concentran especialmente en la cabeza del incendio, donde las llamas avanzan por un área con un elevado potencial de propagación debido a la presencia de una extensa masa forestal.
Cien efectivos combaten el incendio en Huelva
El dispositivo desplegado por el Plan Infoca para combatir el incendio forestal está compuesto por 100 efectivos terrestres, diez vehículos autobomba y cuatro buldóceres. También se han movilizado una Unidad Móvil de Meteorología, encargada de analizar las condiciones que pueden influir en la propagación de las llamas, y una Unidad Médica.
La declaración de la situación operativa 1 del Plan Infoca implica que el incendio puede ser controlado con los medios y recursos ordinarios de la Junta de Andalucía, aunque su dimensión, la cantidad de recursos necesarios o la posible adopción de medidas de protección para la población hacen necesario activar la fase de emergencia.
Llamamiento para evitar la zona del incendio
Antonio Sanz ha pedido a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, evite desplazarse hasta el entorno afectado por el incendio y no asuma riesgos que puedan dificultar las labores de los equipos de extinción del Plan Infoca.
Este es el tercer incendio forestal registrado en la provincia de Huelva durante las últimas 24 horas. El fuego declarado en Almonaster la Real permanece estabilizado después de que los 350 vecinos desalojados pudieran regresar a sus viviendas, mientras que el incendio registrado en un paraje de Lucena del Puerto quedó extinguido a las 23.30 horas del martes.
- Una bajada de 10 grados romperá la ola de calor en Andalucía, según Aemet: 'Es probable que este día ya no se cumplan los criterios
- El regreso para ver la final del Mundial España-Argentina colapsa la AP-4: hasta 26 kilómetros de retenciones en dirección a Sevilla
- Luz verde al proyecto para construir el tercer carril en la AP-4: irá desde Dos Hermanas a Las Cabezas
- María Jesús Montero, Susana Díaz y Juan Espadas serán los senadores del PSOE-A: González se queda fuera
- Huelva estrena una pasarela de madera de 1,7 kilómetros entre dos rincones paradisíacos: “Una de las mejores playas de España”
- Ana Mestre, la jerezana aficionada a los toros que lidiará con los diputados como presidenta del Parlamento de Andalucía
- El rincón de Huelva que recuerda al Caribe y esconde un mercadillo junto al mar
- Abre la nueva playa fluvial del Dragón Azul, con piscinas flotantes, chiringuito y Bandera Azul, a un paso de Huelva