Aemet avisa tras la ola de calor en Andalucía: “La tregua será corta” y el calor intenso volverá la semana próxima con 40 grados

La ola de calor en Andalucía alcanzará este jueves uno de sus momentos más duros, con máximas de 42 grados en Córdoba y Granada, 41 en Jaén y 40 en Sevilla. Rubén del Campo, portavoz de Aemet, advierte de que podrán alcanzarse o superarse los 42 a 44 grados en el este y el sur de Andalucía, antes de que el viernes comience un descenso térmico que se generalizará durante el sábado.

El alivio será muy acusado en el interior. El sábado, Córdoba bajará hasta los 35 grados, Sevilla y Granada se quedarán en 33 y Jaén en 32. Esto supondrá descensos de hasta nueve grados en Granada y Jaén respecto al jueves, y de siete grados en Córdoba y Sevilla. Aemet señala que “el viernes y el sábado se producirá un descenso térmico acusado” que devolverá los termómetros a valores normales e incluso frescos para esta época del año en algunas zonas.

Una tregua que durará poco

Sin embargo, la bajada será solo un paréntesis. Del Campo avisa de que “es probable que esta tregua en el calor sea breve”, ya que “a partir del domingo comenzarán a subir las temperaturas”. Ese día, Córdoba volverá a 37 grados, Sevilla y Granada alcanzarán 35 y Jaén subirá a 33, iniciando una recuperación que continuará al comienzo de la semana.

El repunte será mucho más evidente el martes. La previsión de Aemet eleva de nuevo las máximas hasta los 41 grados en Córdoba y Granada, 40 en Jaén y 36 en Sevilla. Respecto al sábado, Granada y Jaén ganarán ocho grados, Córdoba seis y Almería cinco, hasta alcanzar los 37. La subida será especialmente intensa en el interior de Andalucía, mientras que las capitales del litoral atlántico y mediterráneo mantendrán valores más moderados.

Aemet mantiene, no obstante, cautela con este escenario por la distancia temporal del pronóstico. Rubén del Campo explica que “todavía hay incertidumbre”, aunque considera probable que el ascenso iniciado el domingo se extienda desde el lunes a buena parte de la Península y Baleares. “El calor intenso podría regresar a comienzos de la semana que viene de nuevo, por lo que la tregua en el calor sería corta”, señala el portavoz.

La evolución prevista dibuja así un fuerte contraste: Andalucía pasará de los 42 grados del jueves a máximas cercanas a los 32 o 35 el sábado, pero apenas tres días después el interior volverá a rozar o superar los 40. El respiro del fin de semana será real, aunque todo apunta a que no supondrá el final definitivo del calor extremo.