Bono Joven: cómo solicitarlo, cuáles son los plazos y en qué se pueden gastar

El Bono Cultural Joven 2026 ofrece una ayuda de 400 euros a los jóvenes que hayan cumplido o cumplan 18 años durante este año. La quinta edición del programa incorpora importantes novedades y permite elegir entre dos modalidades para consumir o crear cultura.

La primera opción mantiene el reparto de la ayuda por categorías: hasta 200 euros para artes en vivo, cine, museos, festivales, cursos presenciales, instrumentos musicales y material artístico; otros 100 euros para libros, revistas, videojuegos, vinilos o CD, y los 100 euros restantes para plataformas digitales, audiolibros, libros electrónicos, pódcast, prensa digital o cursos culturales en línea.

Como novedad, los beneficiarios también pueden escoger la modalidad denominada Crea Cultura, que permite destinar los 400 euros íntegros a cursos y talleres culturales, instrumentos musicales o materiales y herramientas para la creación artística. La modalidad elegida no podrá modificarse después de que se resuelva la solicitud.

Cómo solicitar el Bono Cultural Joven 2026

La ayuda se solicita exclusivamente a través de la web oficial del Bono Cultural Joven y el plazo permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026. Para realizar el trámite es necesario disponer de Cl@ve con registro básico o avanzado o certificado digital. Quienes todavía no hayan cumplido los 18 años deberán obtener la Cl@ve avanzada de manera presencial. También es posible presentar la solicitud mediante un representante adulto.

Una vez concedida, la ayuda se recibe mediante una tarjeta prepago física o virtual y puede utilizarse durante un año en los establecimientos y entidades adheridas. En 2025, el bono llegó a 363.054 jóvenes y, desde su creación, acumula cerca de 1,3 millones de beneficiarios.