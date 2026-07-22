Del corazón ancho de Juanma Moreno al rechazo de los menores migrantes: "El Gobierno va a luchar contra la inmigración ilegal"

Empieza "el lío" en el Parlamento de Andalucía. Los debates en materia migratoria entre el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, y el líder de Vox y ahora vicepresidente segundo, Manuel Gavira, siempre fueron acalorados. El dirigente popular siempre defendió tener un "corazón ancho" para poder acoger a los menores migrantes que llegaban a Andalucía. Ahora, su acuerdo con Vox le obliga a rechazarlos.

Este jueves se celebrará en el Hospital de las Cinco Llagas el primer pleno tras el pacto entre las dos formaciones de derechas de la Cámara. Aunque el orden del día es claro y conciso, nombramientos y debate sobre el incendio que asoló Los Gallardos, en Vox ya han dejado clara cuál va a ser su línea de trabajo en la tradicional rueda de prensa de los grupos, donde han criticado la inmigración ilegal y las políticas contra la violencia de género.

El recién nombrado portavoz del partido en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha defendido que desarrollarán una acción de defensa a las políticas del Gobierno autonómico. Aun así, el dirigente de extrema derecha ha puntualizado que, pese a la "lealtad" de su grupo, Vox "supervisará este acuerdo". Así, se ha centrado de forma especial en el apartado en materia de inmigración de los 150 puntos del acuerdo.

12 puntos contra la migración

"Los andaluces estamos de enhorabuena porque el Gobierno va a luchar contra la inmigración ilegal", ha asegurado el portavoz de Vox. Así, ha defendido que el nuevo Ejecutivo de coalición "va a acabar con las subvenciones de las ONGs que trabajan con las mafias, va a rechazar la llegada de menas y va a trabajar en conseguir acuerdos con los países de origen para llevar a cabo las repatriaciones que sean necesarias de estos menores".

En total, el acuerdo entre ambas formaciones dedica 12 puntos a medidas para luchar contra la inmigración, todas ellas a desarrollar durante la primera mitad de la legislatura. Como ya ha defendido en múltiples ocasiones el líder de su grupo en sede parlamentaria, Cortés ha insistido en que el Gobierno "va a acabar con el efecto llamada que hace que toda África esté mirando al Sur de Europa para poder entrar".

Entre estas propuestas, como ha recordado Cortés, el nuevo Gobierno autonómico "va a verificar la edad de esos supuestos menores que llegan a Andalucía". "Se habilitará la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad y al refuerzo de las que actualmente se practiquen. La Junta solicitará estas pruebas para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios", se lee en el acuerdo.

Pese a que la mayoría de medidas dependen de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que dirige Loles López, la verificación de la edad de los migrantes, que se llevará a cabo desde el inicio de la legislatura, depende de la Fiscalía de Menores. Sin embargo, según explican fuentes de la Junta de Andalucía, son los Institutos de Medicina Legal, dependientes de la Consejería de Justicia que lidera Manuel Gavira, quienes ponen "personal, infraestructura y medios".