Diana Rubio, experta en protocolo: "Que Manuel Gavira esté a la derecha de Juanma Moreno no es habitual, pero el protocolo evoluciona"

Manuel Gavira es el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, pero se sienta a la derecha del presidente, Juanma Moreno. El acuerdo entre PP y Vox para permitir la gobernabilidad en la comunidad autónoma tiene múltiples aristas, una de ellas es el protocolo, que varía para adaptarse a la firma. La doctora en comunicación y experta en protocolo Diana Rubio sostiene que "no es habitual", pero que el protocolo "evoluciona".

El propio Moreno explicó la situación en San Telmo durante el anuncio de su nuevo Consejo de Gobierno. El presidente de la Junta señaló que por delante de Gavira estaría el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. Sin embargo, el líder popular puntualizó que el líder autonómico de Vox ostentaría "la primera consejería en prelación, no así a nivel ejecutivo".

El decreto de nombramientos marca el orden de prelación de los consejeros. Sin embargo, la norma puntualiza que se seguirá ese orden a excepción de en el caso de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que se regirá por una normativa de 2002 que establece que "la ordenación de los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía será la que establezca el orden de prelación de las consejerías vigente en cada momento".

"Prima la consejería"

"Aquí no prima que sea vicepresidencia, sino consejería y donde la han colocado en el nuevo orden de precedencias para actos protocolarios", explica Rubio. Esta experta en protocolo consultada por El Correo de Andalucía señala que el texto publicado en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) deja claro "que esta Consejería estará por delante de todas las demás en los actos protocolarios de la Junta".

Esta situación quedó clara en la imposición de medallas a los nuevos consejeros andaluces. Si bien fue Sanz quien se levantó primero a recibirla y a saludar al presidente, era Gavira el que estaba sentado primero. De hecho, el propio presidente de la Junta de Andalucía se refirió a su nuevo compañero de viaje, "Manolo", como le llaman ahora en el PP y Vox; antes que al resto de miembros de su nuevo Ejecutivo.

La doctora en comunicación sostiene que "es una novedad que prime la consejería por encima de la vicepresidencia que demuestra que el protocolo es versátil y una herramienta de comunicación". Este extremo es un rara avis si se mira a otros gobiernos como el central, donde también con tres vicepresidentes el orden de vicepresidencias marca también el protocolario. "El protocolo no es algo rígido y encorsetado, sino que también se adapta y evoluciona y esto es un ejemplo", defiende.

Valor "protocolario y simbólico"

En la última legislatura, junto a Moreno, en cada pleno se sentaba Sanz. Con su tablet, el entonces consejero de Presidencia y mano derecha del presidente compartía apuntes y pasaba documentación al dirigente popular para enfrentar a sus contrincantes en cada debate. Esta situación no podrá repetirse en esta legislatura, cuando será Gavira quien ocupe el asiento junto al presidente.

"En el borrador de la asignación de escaños, Manuel Gavira aparecía en el número 27 cuando el correcto es el 26, solamente saber que eso se ha modificado", señalaba el portavoz de Vox en la Junta de portavoces del pasado miércoles 15 de julio para aprobar el orden del día del pleno. Sin embargo, el problema no ha ido más allá, el todavía presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, reconoció el error y anunció que ya había sido subsanado.

"En términos generales, siempre se ha considerado que ocupar el lugar situado a la derecha de la Presidencia tiene un especial valor protocolario y simbólico", apunta la experta en protocolo. De hecho, Rubio va más allá y puntualiza que, "si, además, ese puesto lo ocupa Vox, por la carga ideológica asociada al concepto de derecha, la imagen adquiere también una lectura política que refuerza ese simbolismo".