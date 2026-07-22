VERANO
El hotel de Huelva en plena línea de playa con su propio parque acuático y spa: tiene minigolf, club infantil y hectáreas de pinares
El resort de cuatro estrellas se encuentra en un paraje natural privilegiado con acceso directo a la costa
Cada vez más familias eligen para sus vacaciones hoteles con parques acuáticos y actividades para los más pequeños con la intención de poder aunar la tranquilidad de los adultos con la diversión y entretenimiento de los menores. Es lo que se puede encontrar en el resort de cuatro estrellas Playacartaya, situado en primera línea de playa en la localidad onubense de Cartaya.
En este hotel, los visitantes pueden disfrutar de piscinas exteriores, un parque con toboganes y toda clase de juegos y atracciones acuáticas e, incluso, su propio spa, con circuitos tanto para los menores como para los adultos.
Pinares y un entorno natural privilegiado en este hotel de Huelva
Este resort, situado en un lugar privilegiado del litoral onubense junto a la hermosa playa de La Flecha, permite a sus usuarios disfrutar de un completo día de playa y ocio familiar sin salir del recinto al estar conectado el hotel directamente con el litoral.
De igual modo, este enclave cuenta con una impresionante belleza natural a través de las hectáreas de pinares verdes que lo rodean y que remarcan aún más la gran cúpula dorada que corona el edificio.
Piscinas, solárium y toboganes para los más pequeños
Y para quienes prefieran refrescarse en otros entornos que no sean la playa, este hotel ofrece distintas piscinas con sombrillas y solárium para descansar y tomar el sol, además de su completo parque acuático con toda clase de toboganes, atracciones y juegos.
Asimismo, este hotel de cuatro estrellas ofrece diversidad de actividades para las familias, con un miniclub para los más pequeños, una sala de juegos, espectáculos de animación, actividades deportivas y una cuidada gastronomía que ofrece en sus distintos restaurantes y buffets.
Minigolf, club infantil y spa para adultos y menores en Huelva
De igual modo, el resort cuenta con su propio minigolf, tiro con carabina, ping-pong y club infantil incluido en la reserva de sus habitaciones, disponibles por unos 200 euros la noche por persona.
Pero uno de los principales reclamos entre las familias y los visitantes que buscan tener unas vacaciones relajadas repletas de cuidados es su spa, Senzia Spa Cartaya, que dispone de rituales de masaje, faciales, tratamientos 'luxury' y circuitos de spa tanto para adultos como para menores.
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