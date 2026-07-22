La izquierda andaluza carga contra Zancajo, la mano derecha de Santiago Abascal: "Quiere ser senador para ocultar un posible delito"

"Quiere un aforamiento para ocultar un posible delito". El periodista y mano derecha de Santiago Abascal, Álvaro Zancajo, ha superado este miércoles los trámites para ser nombrado senador por designación autonómica en Andalucía. El coordinador de comunicación de Vox ha sido propuesto por la formación de extrema derecha para la Cámara Alta y ha recibido los apoyos de la derecha y las críticas de la izquierda.

El pasado 8 de julio se conoció que el periodista está siendo investigado por la Oficina Andaluza Antifraude por una posible incompatibilidad entre su cargo en el Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía y sus funciones al frente de la comunicación de Vox. La situación fue denunciada ante el organismo por Adelante Andalucía y ha sido recalcada por el PSOE-A y Por Andalucía.

"Marcha al senado para evitar el desarrollo de esa investigación", ha denunciado el portavoz de Adelante, José Ignacio García, En su turno de preguntas, el líder andalucista ha señalado que durante su intervención en la Comisión de Nombramientos "ha reconocido que trabaja con Vox" mientras cobra 60.000 euros de la radiotelevisión pública. Así, le ha preguntado si "va a seguir siendo jefe de prensa de Abascal a la vez que ostenta el cargo de senador".

"Mal uso de su puesto"

Antifraude investiga si el periodista madrileño, que fue jefe de campaña de Macarena Olona en las elecciones andaluzas de 2022, desarrolla un "mal uso de su puesto de consejero en la RTVA y trabajar para Vox". La formación subrayó "desempeña funciones de dirección y coordinación de comunicación en una organización política, con intervención operativa y visible como enlace con medios de comunicación".

En su breve intervención, Zancajo ha detallado su trayectoria profesional, desde su paso por Antena 3 hasta sus colaboraciones en ABC de Sevilla. Además, ha puntualizado como en los últimos años ha desarrollado su labor "aquí en Andalucía". "Es un privilegio si me conceden la idoneidad pasar a formar parte de la Cámara Alta de España desde donde poder servir a los intereses de mi partido, de los andaluces y de todos los españoles", ha defendido.

"Seguí trabajando para Vox y volví a la radiotelevisión pública de Andalucía", ha reconocido Zancajo. Fuentes de Adelante consultadas por este periódico detallan que "el aforamiento le protege del proceso porque va por otro lado, pero no de la resolución que digan". Aun así, desde la formación andalucista lamentan que desconocen si, al desaparecer el "problema activo", la denuncia perderá peso.

"Una huida hacia delante"

El responsable de comunicación de Vox, al que es habitual ver en actos del partido junto a Abascal y que ejerce de enlace con los medios, se ha limitado a lamentar "esas campañitas que hacen en las que están instalados y esos falsos relatos" de la izquierda. Así, el portavoz adjunto del PP andaluz, Pablo Venzal, ha puntualizado que la labor de la Comisión se reduce a comprobar "si se cumple con la idoneidad del cargo en la ley electoral".

"No ha tenido el comportamiento más ético en cumplimiento de las normas en la tarea que ha estado realizando como miembro del consejo de Canal Sur incumpliendo de manera flagrante incompatibilidad absoluta", ha lamentado el socialista Mario Jiménez. El representante del PSOE-A ha lamentado su poca vinculación con Andalucía y ha puntualizado que, quizás "otra instancia política le retira la idoneidad".

Como el resto de la izquierda, el líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha subrayado que convertirse en senador es "una huida hacia delante para que la denuncia en Antifraude no siga hacia delante". Además, el secretario general de IU ha asegurado que la intervención de Zancajo demuestra "desconocimiento, desinterés, desprecio de las instituciones andaluzas, deformación y desprecio de los demás cuando tienen responsabilidades institucionales".