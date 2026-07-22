La Junta de Andalucía nombra a sus delegados en las provincias: Almería, Jaén y Huelva estrenan representantes

Andalucía estrena delegados de la Junta por provincia. El Consejo de Gobierno se ha reunido este miércoles por segunda vez desde su formación y entre los puntos del día, como corresponde a estos primeros pasos del Ejecutivo, estaban los nombramientos de los representantes de la Junta en cada una de las provincias y, aunque la mayoría repiten en el cargo, Almería, Jaén y Huelva tendrán nuevos delegados.

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha anunciado este miércoles tras la reunión de los consejeros el nombre de los nuevos delegados. La mayoría de dirigentes repetirán en el cargo, es el caso de Ricardo Sánchez en Sevilla, Mercedes Colombo en Cádiz, de Adolfo Molina en Córdoba, de Antonio Jesús Granados en Granada y de Patricia Navarro en Málaga.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, será a partir de ahora el delegado de la Junta de Andalucía en Almería. El dirigente popular sustituye en el cargo a Aránzazu Martín, inmersa en los últimos días en el control del incendio de Los Gallardos. Para poder incorporarse a la delegación, Góngora tendrá que abandonar su cargo como alcalde debido a las incompatibilidades entre ambas responsabilidades.

Nuevos nombramientos

En la provincia onubense se estrenará el cargo la parlamentaria Berta Sofía Centeno. La nueva delegada provincial es la secretaria del PP en la provincia y era diputada del Parlamento de Andalucía por Huelva. La dirigente popular, que sustituirá a José Manuel Correa Reyes, tendrá que abandonar su escaño en la Cámara autonómica antes de asumir su nuevo cargo.

Como Centeno, tendrá que abandonar su escaño en la Cámara autonómica Erik Domínguez. El nuevo delegado de la Junta de Andalucía en la provincia es también el secretario general del PP jiennense y sustituirá a Jesús Estrella, que se encontraba en funciones después de que la delegada, Ana Mata, concurriera en las listas populares de la provincia para el Parlamento el pasado 17 de mayo.

"Darle nuestra más sincera enhorabuena, el deseo de que acierten en sus decisiones porque con ello, sin ninguna duda, ganarán las ocho provincias andaluzas", ha señalado la también portavoz del Gobierno andaluz. Además, ha puntualizado que serán las distintas consejerías las que informen sobre el resto de nuevos nombramientos que supone la formación de un nuevo Gobierno autonómico.

Además, el Consejo de Gobierno ha hecho oficial el nombramiento de Mari Ángeles García como gerente del Servicio Andaluz de Salud. El nombramiento se conoció el pasado 17 de junio después de la dimisión de su antecesora Valle García. Hasta ahora ejercía como gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor.