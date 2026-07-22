La Junta de Andalucía nombra una nueva interventora general tras la dimisión de Miguel Ángel Figueroa por su vinculación con el caso Leire Díez

Sofía Rull Rodríguez será la nueva interventora general de la Junta de Andalucía tras la dimisión de Miguel Ángel Figueroa. El cargo se encontraba en funciones después de que el que fuera interventor general durante la última etapa de la anterior legislatura abandonara su cargo por su relación con Vicente Fernández y la aparición de su nombre en los papeles de la fontanera del PSOE, Leire Díez.

La portavoz del Goabierno, Carolina España, ha explicado Rull Rodríguez es licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y es funcionaria de carrera desde 2008. Durante 10 años formó parte del Consejo Económico y Social de España como asesora especializada tanto en el área de Personal como en Gestión Económica. Desde hace ocho años y hasta su nombramiento, la nueva interventora general ejercía como auditora en la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El anuncio de la dimisión de Figueroa se conoció el 9 de mayo por su relación con Vicente Fernández. El 29 de junio mes se conoció que el ya ex alto cargo de la Junta de Andalucía había sido imputado en el caso Leire Díez. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo investiga a él y a otros 24 cargos públicos por presuntos autores de delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa.

La Junta mantenía al interventor jefe de más antigüedad

Según el informe de Díez del 21 junio de 2021, Figueroa informó a Fernández de que "BG" -siglas con las que se refería a la actual presidenta de la SEPI Belén Gualda- tenía la intención de "sacar" operaciones la semana siguiente, entre las que se encontraba la correspondiente a Tubos Reunidos. En relación con esta operativa, el expresidente de SEPI interrogó a Figueroa acerca de la relación existente entre el Partido Nacionalista Vasco y Tubos Reunidos.

A la espera de poder conformar un nuevo ejecutivo autonómico, la Consejería de Hacienda se decantó por una solución de carácter temporal. Desde su dimisión y hasta este nuevo nombramiento, el Gobierno andaluz aprobó un nombramiento en funciones dentro del propio cuerpo (el jefe con más antigüedad) a la espera de un nombramiento definitivo una vez que se hubiera constituido el nuevo gobierno y así ha sido.

El Gobierno autonómico siempre se ha mostrado a favor de Figueroa y ha defendido su figura. De hecho, el exinterventor general de la Junta había pedido su dimisión en el mes de diciembrem, cuando se produjo la detención de Vicente Fernández en el marco de la investigación judicial. De hecho, no fue hasta el pasado 17 de junio cuando su cese fue aceptado por el Consejo de Gobierno.