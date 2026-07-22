Mar Gómez, meteoróloga, avisa a los andaluces sobre la primera quincena de agosto: "El calor será más persistente de lo normal"

Tras un julio dominado por el calor extremo, los primeros mapas estacionales ya dibujan cómo podría comportarse agosto en Andalucía. La meteoróloga Mar Gómez lo resume con una advertencia clara para la región: "los episodios de calor podrían ser más persistentes de lo normal", señala.

Los datos que maneja la experta apuntan a un mes, en conjunto, más cálido de lo habitual en toda España, con Andalucía integrada de lleno en esa extensa masa de aire cálido que también afectará al centro y este de Europa. Las diferencias, eso sí, se marcarán entre la primera y la segunda quincena, tanto en temperatura como en precipitaciones, según avanza la experta en meteorología en su análisis en Eltiempo.es.

Andalucía, sin excepciones, dentro de la ola de calor de la primera quincena

Durante los primeros quince días de agosto, el mapa de temperaturas no deja margen de duda: toda Andalucía, sin distinción entre provincias, queda dentro de la banda de "más cálido de lo normal" que Gómez extiende a prácticamente toda España, con un ambiente que la meteoróloga describe como "plenamente veraniego".

Eso no implica, aclara, una ola de calor continua durante dos semanas, sino una mayor probabilidad estadística de superar la media climática de forma recurrente a lo largo de la quincena.

El mapa de lluvias divide a Andalucía en dos

El reparto de precipitaciones sí distingue por zonas dentro de la propia comunidad. El oeste de Andalucía, junto a Extremadura y el Cantábrico oriental, mostrará una ligera tendencia hacia un tiempo más seco de lo habitual, aunque con una intensidad baja y sin un patrón contundente, según los mapas de precipitación de la meteoróloga.

El este andaluz, en cambio, se sitúa en el extremo contrario: la anomalía apunta a un ambiente ligeramente más húmedo de lo normal en esa franja, que se extiende hacia el sureste peninsular. Un matiz que no aparecía desglosado en el análisis inicial de Gómez, pero que sus propios mapas confirman para la región.

El este andaluz, en el foco del calor durante la segunda quincena

A partir de mediados de mes, la señal cálida persistirá sobre Andalucía, aunque con dos velocidades. Gómez explica que la probabilidad de temperaturas por encima de la media seguirá siendo elevada en general, si bien la llegada de algunas vaguadas atlánticas podría suavizar el calor de forma puntual, sobre todo en el interior y el oeste de la comunidad, donde la anomalía pasa a ser "ligeramente" más cálida.

No ocurrirá lo mismo en la franja mediterránea andaluza, que la meteoróloga sitúa, junto al resto del litoral este de España, entre las zonas donde se "experimentarían temperaturas más elevadas" durante toda la segunda mitad de agosto, en la categoría más intensa de calor.

Las lluvias mejoran en el norte, pero no está claro que lleguen a Andalucía

El cambio más interesante del mes, avanza Gómez, aparece en los mapas de precipitación de la segunda quincena: desaparece buena parte de la tendencia seca que dominaba la primera mitad de agosto, y se abre la puerta a una atmósfera algo más dinámica, con frentes por el norte y más probabilidad de tormentas en el interior peninsular.

Esa mejora, sin embargo, se concentra en el sur de Galicia, el norte de Castilla y León, La Rioja, Aragón, el interior de Cataluña, Baleares y el interior este del país. Andalucía no figura entre las zonas con anomalías positivas de lluvia en ese tramo del mes, según el listado de la meteoróloga, por lo que el repunte de inestabilidad previsto para la segunda quincena parece quedar, de nuevo, al margen de la región.

Un agosto que, en Andalucía, seguirá siendo muy veraniego

En conjunto, Mar Gómez confirma que agosto será claramente más cálido de lo normal en Andalucía, con especial intensidad en la primera quincena y en la franja mediterránea durante todo el mes, mientras que las lluvias solo mejorarían de forma testimonial en el este de la comunidad a principios de agosto.

La meteoróloga recuerda, en cualquier caso, que las predicciones estacionales no anticipan el tiempo de un día concreto, sino la tendencia más probable para varias semanas: dentro de un agosto que en promedio sea más cálido de lo habitual en Andalucía, no se descartan episodios puntuales de tormenta o descensos de temperatura.