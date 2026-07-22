El nuevo oro verde de Andalucía: cómo la minería sostenible gana terreno en Europa desde Huelva

Actualmente, estamos asistiendo a una redefinición del papel de la minería en Europa y en Andalucía. Lo que durante años fue un sector en auge, y a veces cuestionado por la sociedad, se ha convertido hoy en una pieza clave para la transición energética y la autonomía industrial en diversos países y continentes.

En este nuevo contexto, compañías como Sandfire MATSA representan cómo ha evolucionado el modelo minero en el territorio andaluz hacia una actividad integrada en la región, socialmente exigente y estratégicamente indispensable.

Cambio de ciclo impulsado por factores globales

La minería está experimentando una transformación profunda impulsada por la urgencia del cambio climático. La transición energética ha disparado la demanda internacional de minerales estratégicos como el cobre, el níquel o el cobalto, imprescindibles para las energías renovables, la electrificación y las nuevas tecnologías.

El punto de inflexión estratégico para la Unión Europea llegó con la invasión rusa de Ucrania, que puso de manifiesto su excesiva dependencia energética y de materias primas críticas. Esta situación forzó a Europa a acelerar la transición hacia fuentes renovables y a diversificar sus suministros para mejorar su soberanía, evidenciando una realidad incuestionable: no hay transición verde sin minería, y sin un suministro estable de minerales críticos, los objetivos climáticos y energéticos establecidos por la ONU quedan en riesgo.

A partir de ese momento, las instituciones públicas comenzaron a mirar a la minería como un sector estratégico, clave para la seguridad industrial y energética de los territorios, y sujeta a una estricta normativa y control ambiental en países como España. El debate dejó de centrarse únicamente en el impacto generado para incorporar una preocupación de fondo: garantizar el acceso estable a materias primas esenciales para la industria, la energía y la transición verde, en un contexto de alta dependencia exterior y creciente incertidumbre geopolítica.

Europa, España y Andalucía: un nuevo marco estratégico

La Unión Europea ha incorporado la minería como palanca para la autonomía estratégica, integrándola en su política industrial, aprobado su propia Ley Europea de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Act). El gobierno de España, por su parte, como uno de los principales productores de cobre de la UE, ha reforzado este enfoque con la aprobación y puesta en marcha de iniciativas como el Plan de Acción de las Materias Primas Minerales y el Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030.

Sandfire MATSA cuenta hoy día con tres minas subterráneas en operación. Ubicadas en la provincia de Huelva, las minas Aguas Teñidas y Magdalena se encuentran en el término municipal de Almonaster la Real, mientras que mina Sotiel se halla en Calañas. / El Correo

En este escenario, Andalucía ocupa una posición clave en el mapa minero europeo, liderando la producción de minería metálica del país, que cuenta con infraestructuras estratégicas como el Puerto de Huelva, esencial para las exportaciones. Todo ello en un territorio con una profunda tradición minera, donde existe un fuerte sentimiento de arraigo y orgullo por esta actividad, que convive con una ciudadanía cada vez más comprometida y exigente, que demanda proyectos responsables, transparentes y bien integrados en su entorno.

Huelva, donde Sandfire MATSA desarrolla su actividad, encabeza las exportaciones mineras andaluzas. Según los últimos datos publicados, correspondientes a 2024, la provincia contabilizó alrededor de 2.100 millones en exportaciones, un 38% del total de las ventas mineras de la comunidad autónoma.

Cambio de paradigma: de la RSC a la sostenibilidad integrada

Hoy, los proyectos mineros viables son aquellos que incorporan la sostenibilidad desde el primer momento, analizando su impacto a lo largo de toda la cadena de valor y manteniendo una evaluación social y ambiental constante. Son proyectos que se construyen desde el diálogo con el territorio, con una relación directa y continuada con las comunidades vecinas, y con un compromiso que va más allá de minimizar impactos: generar un balance positivo y duradero para el entorno. Este nuevo enfoque eleva el nivel de exigencia, pero al mismo tiempo refuerza la legitimidad del sector en un contexto marcado por la transición energética.

Dos décadas de transformación en Sandfire MATSA

El yacimiento de Aguas Teñidas es un yacimiento subterráneo de sulfuros masivos cuya principal reserva es el mineral cobrizo. / El Correo

En este marco de cambio, la evolución y transformación de Sandfire MATSA también ha sido notoria. En el mes de julio de 2026, Sandfire MATSA celebra su vigésimo aniversario con tres proyectos en operación en la provincia de Huelva. En 2006, comenzaron los trámites para la explotación de Aguas Teñidas y un año más tarde se produjo la reapertura de esta histórica mina. Una década más tarde, ya se había producido la reapertura de mina Sotiel y la puesta en explotación de mina Magdalena, dos operaciones que son maduras a día de hoy y que comparten una visión de largo plazo centrada en la optimización. También había logrado duplicar con éxito la capacidad de producción en su planta de tratamiento, superando así los cuatro millones de toneladas de mineral tratado al año.

Durante su trayectoria, la compañía ha desarrollado proyectos estratégicos concebidos con criterios ambientales y sociales, apostando por la transparencia, la adecuada planificación del ciclo de vida de las operaciones y donde la seguridad, la innovación y la eficiencia son pilares fundamentales. La inversión acumulada desde el inicio de sus operaciones supera ya los 2.000 millones de euros, destinada principalmente al desarrollo y la modernización de infraestructuras y que ha dado frutos en empleo estable y actividad económica en la zona, consolidando el arraigo de la minería en la provincia.

Una minería más diversa e inclusiva

La evolución del sector también ha sido cultural y social. La incorporación de mujeres en todas las áreas de la minería, incluidas las operaciones de interior de mina, ha pasado a convertirse en una realidad natural del sector.

En Sandfire MATSA, este cambio es especialmente visible, con presencia femenina en todos sus equipos técnicos, operativos y directivos. La inclusión de la mujer refleja claramente una transformación de mentalidad y de cultura corporativa, que confirma el salto cualitativo que el sector ha experimentado en esta década en materia de igualdad, inclusión y diversidad.

Mirando al futuro: exploración

Bienestar, sostenibilidad e impacto positivo en el entorno en el que operan serán las líneas de actuación para las próximas décadas. / El Correo

De cara a los próximos años, la exploración se consolida como un eje estratégico para garantizar la continuidad de las operaciones mineras y la seguridad de suministro de materias primas críticas. Una apuesta viable desde un modelo sostenible, integrado en el territorio y alineado con las expectativas sociales.

La minería del presente y del futuro se define tanto por lo que extrae como por cómo lo hace, para qué lo hace y cómo cuida a las personas que lo hacen posible. En esa transformación, Andalucía y compañías como Sandfire MATSA juegan un papel clave en el nuevo relato del sector. Este viaje por sus 20 años de historia representa un motivo de orgullo, pero sobre todo marca un impulso hacia adelante, trabajando para que lo logrado hasta 2026 sea apenas el inicio del bienestar, la sostenibilidad y el impacto positivo que la minería podría generar en las próximas décadas.