Susto en la estación de trenes de Jerez: una persona se tira a las vías y obliga a parar la circulación
Ha sido trasladada al Hospital jerezano para ser atendido tras haber conseguido rescatarla los servicios de emergencias
Una persona se ha lanzado a las 10 de la mañana a las vías del tren en la estación de Jerez. Afortunadamente, ha podido ser rescatada por los servicios de emergencias y trasladada con vida al hospital jerezano, según fuentes de Emergencias.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado ambulancia, bomberos y Policía Nacional, según han narrado fuentes presenciales en el Media Distancia entre Cádiz y Sevilla que se ha tenido que detener por esta incidencia. "Nos han tenido paradas en las vías casi llegando a Jerez ya", narra una testigo.
Por el momento no ha trascendido la edad ni si se trata de un hombre o una mujer. La noticia ha corrido como la pólvora por Jerez. "Los trenes de la línea C1 del núcleo de cercanías de Cádiz están circulando con retrasos por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso en Jerez de la Frontera", ha informado Adif, que a esta hora de la mañana ya ha advertido de la regularización de la línea de manera gradual.
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