Vázquez Consuegra gana el concurso para diseñar la nueva estación de Granada

La gran transformación ferroviaria y urbana de Granada tendrá un marcado sello sevillano. Guillermo Vázquez Consuegra y Eovastudio, agrupados en UTE con la multinacional WSP, acaban de iniciar los trabajos técnicos. Su objetivo principal es redactar el anteproyecto urbanístico y el diseño básico para ampliar la nueva estación intermodal de la ciudad.

La actuación, adjudicada por Adif, se perfila como una de las obras de movilidad urbana más relevantes de Andalucía a corto plazo. El inicio efectivo de esta fase arrancó durante la reciente IX Mesa Técnica del Ferrocarril. En este foro, donde participaron Adif, el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía, el consorcio expuso las líneas maestras de su visión preliminar.

Render de la zona de parking. / GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO SLP

Los trabajos técnicos, activos desde el pasado mes de junio, abordan dos frentes principales. El primero se centra en el diseño arquitectónico de la terminal granadina. En paralelo, el anteproyecto de integración ferroviaria definirá las actuaciones en el canal de acceso para permeabilizar la trama urbana, unir barrios separados históricamente por las vías y crear amplias áreas verdes.

Más allá de la infraestructura puramente ferroviaria, la propuesta ganadora proyecta un parque lineal que discurrirá junto al trazado. Este entorno paisajístico fomentará los desplazamientos a pie o en bicicleta, mejorando la calidad ambiental de la zona. En total, la intervención abarcará 2,2 kilómetros de longitud y rozará los 220.000 metros cuadrados de superficie.

Una estación mirador a la Alhambra

En el ámbito estricto de la estación, el equipo de diseño plantea una terminal contemporánea, eminentemente práctica y sostenible. La clave reside en integrar el edificio histórico preexistente con una nueva arquitectura abierta a la ciudad. Para ordenar de forma eficiente los flujos de viajeros, la futura infraestructura se concibe en dos alturas: un nivel inferior destinado a las llegadas, y un nivel superior para las salidas, que se volcará hacia una gran plaza urbana y arbolada.

Ambos niveles se conectarán mediante un gran atrio central. Además, la terminal incorporará servicios complementarios y una gran terraza-mirador ajardinada. Con vistas despejadas hacia la Alhambra y Sierra Nevada, este recinto refuerza su condición de nuevo foco de encuentro para los ciudadanos.

Interioor de la futura estación. / GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO SLP

Un corredor ecológico diseñado desde Sevilla

En lo referente al pasillo ferroviario, el diseño aborda el tramo de acceso a la capital desde la bifurcación de La Chana. El objetivo es doble: aumentar la capacidad operativa mediante el despliegue de una segunda vía y transformar el canal actual en un verdadero corredor ecológico.

En la zona de La Rosaleda, los planos estudian separar las vías de las viviendas y su cubrimiento parcial para habilitar un nuevo parque. En La Chana, se analiza la elevación de la traza, la creación de zonas verdes longitudinales como pantalla visual y acústica, y la construcción de modernos viaductos que mejoren los cruces transversales.

El propósito final es que el tren deje de actuar como una barrera histórica y pase a convertirse en una infraestructura permeable y generadora de espacio público, conectada de forma blanda (peatonal y ciclista) con ámbitos estratégicos como el campus universitario de La Azucarera.

El jurado encargado de licitar estas obras otorgó a la propuesta presentada por Vázquez Consuegra, Eovastudio y WSP Spain una calificación técnica excepcional, destacándola como la oferta de mayor madurez arquitectónica. El dictamen oficial recoge lo siguiente: "Se plantea una integración rigurosamente estudiada (...) que establece relaciones visuales claras y respetuosas con los elementos patrimoniales del entorno, empleando los materiales y los espacios interiores para transmitir una imagen institucional sólida y contemporánea".

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El equipo reúne una combinación estratégica de competencias de primer nivel. El estudio sevillano de Guillermo Vázquez Consuegra incorpora una trayectoria reconocida internacionalmente por su excelencia arquitectónica y sensibilidad urbana. Eovastudio suma una perspectiva centrada en el diseño paisajístico y el compromiso sociocultural. Y la operación española de la multinacional WSP aporta su músculo global en ingeniería civil, infraestructuras de transporte y movilidad ferroviaria.