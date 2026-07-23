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Antonio Sanz, comparece en el Parlamento para explicar el incendio de Los Gallardos.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha comparecido en el Parlamento de Andalucía para dar detalles sobre el incendio de Los Galalrdos. Las llamas, que se iniciaron el 9 de julio, acabaron con la vida de 13 personas, arrasaron una superficie superior a las 5.000 hectáreas y todavía hoy permanecen activas, aunque los servicios de emergencias lo mantienen controlado.