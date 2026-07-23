La exportavoz de Vox en Sevilla será la nueva vicepresidenta del Parlamento de Andalucía tras el pacto con el PP

Cristina Peláez Izquierdo (Sevilla, 1972) será la nueva vicepresidenta del Parlamento de Andalucía a propuesta de Vox. El acuerdo cerrado entre los populares y la extrema derecha para permitir la gobernabilidad de la comunidad autónoma ha dado una nueva responsabilidad a la que fuera portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, que abandonó su cargo tras convertirse en diputada autonómica.

La diputada de extrema derecha ha obtenido los apoyos del PP y Vox, que suman 65 escaños, y la abstención del resto del salón de plenos. Tras la votación, Peláez se ha despedido de sus compañeros de partido, situados en los escaños, y ha ocupado su nueva ubicación en el Parlamento junto a la nueva presidenta de la Cámara, Ana Mestre.

Peláez fue de las primeras en sumarse a las filas de Vox en Sevilla, en enero de 2014. Desde el primer momento, su nombre ha ocupado un puesto representativo en las listas del partido en la provincia. De hecho, ya en 2015 concurrió a las elecciones municipales como candidata a la alcaldía, puesto que repitió en 2018 y 2023. Además, ha estado en las candidaturas del Parlamento Europeo 2014 y del Parlamento andaluz en 2015 y 2018.

Una trayectoria vinculada a Vox

Hasta su incorporación a las filas de Vox en Sevilla, la nueva vicepresidenta primera de la Mesa de la Cámara, licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, Máster en Dirección de Recursos Humanos y experta en Ergonomía y Psicosociología aplicada, trabajó tanto en el sector privado como en el público durante años. De hecho, ha trabajado en el sector de los Recursos Humanos y de la Formación, tanto en España como en el extranjero.

Peláez iba de número dos en las listas de su formación por Sevilla. En un principio, no estaba llamada a ocupar el cargo de vicepresidenta, que podía ostentar la actual de vocal de Vox en la Mesa, Beatriz Sánchez. Sin embargo, el partido se ha decantado por su nombre a última hora. Una decisión en la que ha pesado especialmente que la diputada haya abandonado la portavocía del partido en el Ayuntamiento hispalense.

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez Izquierdo. / VOX / Europa Press

En el pleno de este jueves se ha oficializado el relevo del hasta ahora presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, que dimitió la pasada semana de su cargo, por la dirigente popular Ana Mestre, que hasta ahora ejercía como número dos del exconsejero de Salud y Familia. Así, Peláez se convertirá en la mano derecha de Mestre en el Hospital de las Cinco Llagas y la sustituirá cuando esta no pueda dirigir el pleno.

Nuevos nombramientos

En el primer pleno de la legislatura, Vox había rechazado el ofrecimiento de los populares de obtener un cargo en la Mesa del Parlamento, como había ocurrido en los cuatro años anteriores. El partido de extrema derecha postergaba los nombramientos a la firma de las medidas políticas que reclamaban. Una vez cerrado el acuerdo, Vox se hizo con una vicepresidencia, un senador y la vicepresidencia primera de la Cámara.

También ha abandonado su cargo en la Mesa la diputada popular Julia Ibáñez, que ocupaba la vicepresidencia tercera del organismo. Ibáñez había sido la única diputada popular que se estrenaba en el cargo, sin embargo, como Aguirre, ha presentado su dimisión. La dirigente del PP será sustituida por el diputado gaditano del PP, Ignacio Romaní.