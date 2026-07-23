Fiestas Colombinas 2026 en Huelva: mapa del recinto, aparcamientos, autobuses, accesos y conciertos en un recinto el doble de grande

Las Colombinas 2026 de Huelva, que se celebrarán del miércoles 29 de julio al lunes 3 de agosto, llegan con importantes cambios en el recinto ferial. La principal novedad será la apertura de una parte de los terrenos del antiguo Tiro de Pichón, donde se instalará el nuevo espacio de conciertos.

También habrá un nuevo acceso desde el Paseo de la Ría, cambios en la circulación, más de 4.500 plazas de aparcamiento y líneas especiales de autobús hasta las 6.00 horas. Estos son los principales datos que deben conocer quienes tengan previsto acudir a las Fiestas Colombinas de Huelva.

Plano de las Colombinas 2026. / Ayuntamiento de Huelva

[Pulsa en el enlace para ampliar el plano]

El nuevo recinto de conciertos estará en el Tiro de Pichón y cómo acceder

El mayor cambio de las Colombinas 2026 será el traslado de los conciertos a los terrenos recuperados del antiguo Tiro de Pichón, junto al actual recinto ferial. El nuevo espacio ocupará alrededor de 18.000 metros cuadrados, cerca de dos hectáreas y prácticamente el doble de la superficie disponible en la anterior zona de actuaciones.

El recinto contará con aseos, barras, nuevas zonas para el público, iluminación de seguridad y una plataforma accesible para personas con movilidad reducida. También dispondrá de un vallado perimetral de más de 600 metros.

El escenario tendrá una nueva orientación hacia el Gol Sur del Nuevo Estadio Colombino. Esta distribución pretende mejorar la acústica y evitar que el sonido de los conciertos interfiera en el funcionamiento de las casetas.

Imagen de la portada de las Colombinas 2026, con la alcaldesa en el centro. / El Correo

El acceso al recinto musical se realizará a través de un corredor peatonal accesible que partirá desde el propio recinto de las Colombinas. Esta entrada estará situada junto al Centro de Coordinación Operativa Municipal, a la derecha de la portada, y dará continuidad a la calle La Niña. El recorrido estará adaptado para facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida.

El terreno que en años anteriores acogía los conciertos se destinará ahora al tradicional Zoco de artesanía. Esta reordenación permitirá ampliar el espacio disponible para los puestos de churrerías, turrones, tómbolas y otros establecimientos. También se habilitará un nuevo arco de bienvenida en el acceso por la calle Sabina Negral.

Conciertos gratuitos durante los seis días de Colombinas

La programación musical de las Colombinas 2026 será gratuita y se desarrollará durante los seis días de las fiestas en el nuevo recinto de conciertos del antiguo Tiro de Pichón. Estas son las actuaciones previstas:

Miércoles 29 de julio: M Clan, El Canijo de Jerez y Los Estanques.

M Clan, El Canijo de Jerez y Los Estanques. Jueves 30 de julio: Ana de Caro, Marta Santos y Gloria Bendita.

Ana de Caro, Marta Santos y Gloria Bendita. Viernes 31 de julio: One Love y Juan Magán.

One Love y Juan Magán. Sábado 1 de agosto: Viva Suecia, DJ Dani P. y DJ Bau Huelva.

Viva Suecia, DJ Dani P. y DJ Bau Huelva. Domingo 2 de agosto: Lia Kali y Diego Guerrero.

Lia Kali y Diego Guerrero. Lunes 3 de agosto: Rosario Flores.

Nuevo acceso desde el Paseo de la Ría

Otra de las principales novedades será la apertura de un acceso peatonal desde el Paseo de la Ría, a la altura de la rotonda de Súper Hugo. Para habilitarlo se ha ampliado la calle Manuel de Falla, que incorpora cerca de 1.000 metros cuadrados de nuevo asfaltado y acerado.

Este acceso permitirá entrar y salir del recinto de forma más directa desde el Paseo de la Ría. También será especialmente importante después de los espectáculos piromusicales, ya que ofrecerá una vía de salida más amplia para reducir las aglomeraciones tras los fuegos artificiales.

Zona de cacharritos en las Colombinas. / El Correo

Más de 4.500 plazas de aparcamiento

El recinto de las Colombinas de Huelva contará con más de 4.500 plazas de aparcamiento y unas 350 plazas reservadas para personas con movilidad reducida. El aparcamiento P1 tendrá accesos desde la avenida de Cádiz, la avenida Nuevo Colombino y la H-30. El aparcamiento P2 tendrá acceso desde la avenida del Decano del Fútbol Español.

Las plazas reservadas para personas con movilidad reducida estarán situadas en la calle Manuel de Falla y en la zona asfaltada del aparcamiento P1, próxima al recinto ferial. Los aparcamientos habilitados durante las fiestas serán gratuitos.

Autobuses especiales hasta las seis de la mañana

La empresa municipal EMTUSA reforzará el transporte público durante todos los días de las Colombinas. Las líneas especiales serán la RC.1, RC.2, RC.3, RC.6, RC.7 y RC.8, que funcionarán diariamente entre las 21.30 y las 6.00 horas.

El servicio tendrá tarifas especiales y permitirá adquirir de manera anticipada el billete de regreso. Entre las medidas de movilidad también se encuentra la implantación de un carril reversible exclusivo para el transporte público, con el objetivo de agilizar la circulación de los autobuses durante las horas de mayor afluencia.

Una portada dedicada al vuelo del Plus Ultra

La portada de las Colombinas 2026 estará dedicada al centenario del vuelo del Plus Ultra y a Palos de la Frontera, municipio al que se dedica esta edición de las fiestas. La estructura recreará el arco que se levantó en la calle Concepción de Huelva para recibir a los protagonistas de aquella expedición aérea.

La portada tendrá 20 metros de anchura, 16 metros de altura y dos metros de profundidad. Incluirá los nombres de Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, además de los escudos de España, Huelva y Argentina.

Ludoteca gratuita y dos horas diarias sin ruido en las atracciones

La zona de atracciones reservará todos los días una franja horaria sin música ni ruido para facilitar la participación de las personas con trastorno del espectro autista.Las llamadas Colombinas sin ruido se desarrollarán diariamente entre las 20.00 y las 22.00 horas. Durante esas dos horas se reducirá el sonido de las atracciones para crear un entorno más adecuado para las personas con hipersensibilidad auditiva y sus familias.

Las familias dispondrán de un servicio gratuito de ludoteca durante los seis días de celebración. La ludoteca estará abierta del 29 de julio al 3 de agosto, en horario de 22.00 a 3.00 horas, y estará situada junto a la portada y la Caseta de Exposiciones.

El miércoles 29 de julio, coincidiendo con la inauguración de las Colombinas, se celebrará el tradicional Día del Niño. Durante esa jornada se aplicarán descuentos especiales en las atracciones infantiles y de adultos.

Las Colombinas 2026, en cifras

El recinto de las Colombinas ocupará más de 145.000 metros cuadrados, repartidos entre las casetas, las atracciones, las zonas peatonales y el nuevo espacio de conciertos del Tiro de Pichón. En total habrá 62 casetas, cerca de 160 instalaciones complementarias, 26 atracciones para adultos, 28 atracciones infantiles y 20 puestos en el Zoco de artesanía.

La oferta se completará con casetas de tiro, tómbolas, espectáculos, bares, bingos, chocolaterías, heladerías, hamburgueserías y puestos de algodón dulce y turrones.

Corte al tráfico de la calle Manuel de Falla

La celebración de las Colombinas implicará el corte al tráfico de la calle Manuel de Falla, uno de los principales puntos de entrada al recinto. Los conductores deberán tener en cuenta esta restricción y utilizar los accesos habilitados hacia los aparcamientos desde la avenida de Cádiz, la avenida Nuevo Colombino, la H-30 y la avenida del Decano del Fútbol Español.

Medidas de accesibilidad en el recinto

Las Colombinas 2026 contarán con diferentes servicios para facilitar el acceso y la participación de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

Además de las plazas de estacionamiento reservadas, todos los aseos públicos estarán adaptados. La zona de conciertos dispondrá de una plataforma específica, itinerarios señalizados y vigilancia para garantizar que pueda ser utilizada por las personas que la necesiten. Los actos oficiales contarán también con intérprete de lengua de signos.

Puntos de información y prevención

Junto a la portada y la Caseta Municipal se instalarán espacios informativos sobre prevención de la violencia machista, consumo responsable de alcohol, infecciones de transmisión sexual, delitos de odio y conductas discriminatorias. También se distribuirán preservativos y alcoholímetros, mientras que las 62 casetas tendrán códigos QR con información del Punto Violeta y materiales para prevenir el consumo de alcohol entre menores.