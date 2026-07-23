El incendio de El Cerro del Andévalo (Huelva) mantiene "buena evolución" pero sin vuelta de desalojados de Villanueva de las Cruces

Los frentes del incendio forestal de El Cerro del Andévalo, en Huelva, se encuentran ya "sin actividad", según ha informado el Plan Infoca, aunque el fuego continúa activo y los efectivos trabajan en la consolidación del perímetro con buldóceres. El incendio, declarado en el paraje Los Pajares, ha recorrido más de 1.200 hectáreas.

Más de 100 efectivos sobre el terreno

Según los datos difundidos por el Plan Infoca, en la zona permanecen desplegados más de 100 efectivos terrestres, ocho autobombas, seis buldóceres y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones. Además, dos aeronaves continuarán realizando labores de vigilancia hasta el ocaso para detectar posibles reproducciones.

Las tareas se desarrollan con viento del noroeste de entre 15 y 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Pese a la evolución favorable comunicada por el Plan Infoca, se mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, ante la presencia de zonas calientes.

Villanueva de las Cruces sigue desalojada

Los 384 vecinos de Villanueva de las Cruces continúan fuera de sus viviendas. De ellos, 14 permanecen acogidos en El Cerro del Andévalo, otros 20 en Calañas y el resto se encuentra en casas de familiares y amigos.

La localidad de Tharsis ha ofrecido acceso gratuito a su piscina municipal a las familias evacuadas, mientras que el Ayuntamiento de Calañas mantiene habilitadas sus instalaciones deportivas. Además, continúa cortada la carretera A-475 entre los kilómetros 11,8 y 22,4, en el tramo entre Villanueva de las Cruces y Alosno.