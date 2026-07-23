La Policía Nacional libera a un mono Tití en una operación contra el narcotráfico: transportaban cocaína entre Huelva y Sevilla

Cuentan en Barbate que vieron en alguna ocasión a Antón, un conocido contrabandista de la zona, pasear a un cachorro de tigre por sus calles. No ha sido el único narcotraficante que ha tenido animales exóticos en su casa. Pablo Escobar llegó a tener un zoológico privado y recientemente se encontró un pequeño caimán en una intervención en Sevilla. Ahora, la Policía Nacional ha realizado una operación contra una red ilegal de tráfico de estupefacientes en Huelva y ha incautado 20 kilos de cocaína que viajaban ocultos en las caletas de un vehículo y ha liberado a un mono tití.

La Operación House Huracán ha desarticulado una organización que se dedicaba al tráfico de cocaína entre las provincias de Cádiz y Sevilla. "La organización transportaba la sustancia estupefaciente desde la costa de Huelva, donde se encargaban de alijar la cocaína por vía marítima, hasta Sevilla, cuyos miembros se desplazaban a la localidad onubense de Isla Cristina para la posterior distribución de mercancía a traficantes de la capital", explicó la Policía Nacional a través de una nota.

Tras esto, realizaron distintas entradas y registros en los domicilios, donde se intervinieron 100.000 euros en efectivo, máquinas de envasar y contar billetes, un GPS portátil de navegación marítima, un visor óptico térmico con telémetro y un mono de la variedad Tití, una especie protegida.

Una segunda entrada en un municipio de Utrera llevó a los agentes a encontrar más dinero, un arma de fuego con munición. Allí se logró detener a otros dos miembros más de la organización.

Los tres fueron detenidos y puestos a disposición judicial por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.