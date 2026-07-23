Una provincia andaluza, única de España con aviso rojo por calor este viernes: 44 grados a la sombra, según Aemet

Aunque la ola de calor terminó oficialmente este jueves, Andalucía seguirá soportando este viernes una jornada de temperaturas muy elevadas, especialmente en el este de la comunidad, según informa Aemet. El calor será intenso en buena parte de la región, aunque los avisos meteorológicos se concentrarán únicamente en dos provincias: Almería será la única de España con aviso rojo, con máximas de 44 grados a la sombra, mientras que Málaga permanecerá en aviso naranja por valores de hasta 41 grados, que localmente podrían alcanzar los 42.

Almería, bajo avisos rojo, naranja y amarillo

Además del aviso rojo por calor, Aemet activará el nivel naranja en Nacimiento y Campo de Tabernas y en el Levante almeriense por máximas de 40 grados, aunque localmente podrían alcanzarse los 42. El Poniente y Almería capital estarán en amarillo por temperaturas de hasta 38 grados en las zonas del interior. Huércal-Overa llegará previsiblemente a los 44 grados, con una mínima que no bajará de los 28, mientras que la capital almeriense registrará unos 35 de máxima y 26 de mínima.

La otra provincia andaluza con avisos meteorológicos será Málaga, donde la Costa del Sol y el Guadalhorce estarán en nivel naranja entre las 11.00 y las 21.00 horas. Aemet prevé 41 grados en Málaga capital, con valores puntuales de hasta 42, mientras que la Axarquía tendrá aviso amarillo por máximas de 38 grados, que podrían alcanzar los 39 en el interior.

Calor intenso pese al final de la ola de calor

El episodio llega después de que Aemet diera por finalizada la ola de calor este jueves, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas en buena parte de Andalucía. Córdoba, Granada, Jaén, Baza, Loja, Linares, Andújar y Écija rondarán los 37 grados, mientras que Sevilla alcanzará los 36. En el resto de las provincias andaluzas hará calor, pero no habrá avisos meteorológicos activos.

La previsión para este viernes apunta a cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en la vertiente mediterránea y polvo en suspensión en la mitad sureste de Andalucía. Las temperaturas subirán ligeramente en el litoral mediterráneo y descenderán en el resto, con vientos de componente oeste que podrán soplar con intervalos fuertes en la costa mediterránea.