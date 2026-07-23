Ricky Martin cierra Las Noches del Foro en Huelva este viernes en su única actuación en España

Ricky Martin pondrá el broche de oro a Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026 con un concierto mañana viernes 24 de julio en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, en Huelva capital. La cita cerrará el ciclo musical organizado por la Diputación Provincial de Huelva con la propuesta artística y producción de Green Cow Music, tras un mes de julio dedicado a distintas expresiones de la música iberoamericana actual.

Las últimas entradas disponible en la web Las noches del foro.

El artista protagonizará la última noche de una edición que ha situado a Huelva en el mapa de los grandes directos del verano, con conciertos celebrados en el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera, y una clausura de gran formato en el Estadio Iberoamericano. Su actuación culminará un recorrido musical concebido para conectar generaciones, estilos y territorios a través del lema Iberoamérica Suena.

Ricky Martin, una figura global del pop latino

Considerado una de las figuras más influyentes y perdurables de la música latina a nivel global, Ricky Martin ha construido una carrera que ha trascendido idiomas, culturas y generaciones. Con más de 95 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y una trayectoria reconocida con premios GRAMMY®, Latin GRAMMY®, Billboard, World Music Awards y American Music Awards, el artista se ha consolidado como uno de los grandes embajadores internacionales del pop latino.

Desde sus primeros éxitos como solista hasta canciones emblemáticas como “María”, “La Copa de la Vida” o “Livin’ la Vida Loca”, Ricky Martin ha contribuido de manera decisiva a la expansión global de la música latina. Sus giras y presentaciones en vivo han llenado arenas y estadios de todo el mundo, sosteniendo una relación directa con públicos de distintas generaciones.

En los últimos años, ha continuado ampliando su alcance escénico con proyectos como Ricky Martin Sinfónico y con su gira Ricky Martin Live, con la que ha recorrido distintos países. En 2025, MTV lo reconoció como su primer Latin Icon, en homenaje a su impacto histórico en la música, la cultura y la representación a nivel mundial.

La clausura culmina un mes de música iberoamericana en Huelva

'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026', reunirá del 3 al 24 de julio a grandes nombres internacionales en una cita impulsada por la Diputación de Huelva y Green Cow Music. / El Correo

Su presencia en Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026 supone el cierre de una programación que ha reunido en la provincia de Huelva distintas formas de entender la música actual: desde la música urbana argentina hasta la guitarra española contemporánea, la nueva escena portuguesa y una de las grandes figuras internacionales de la música latina.

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El ciclo ha reforzado este verano el vínculo de Huelva con la cultura iberoamericana y con la proyección atlántica de La Rábida, combinando artistas consolidados, nuevas escenas y propuestas dirigidas a públicos diversos. La clausura con Ricky Martin en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín culmina una edición concebida como espacio de encuentro entre música, territorio y experiencia compartida.