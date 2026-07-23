"Silencio, señorías": Ana Mestre se estrena como presidenta del Parlamento de Andalucía con un plantón del PSOE

El PSOE ha plantado a la nueva presidenta de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, antes de terminar la sesión. La dirigente popular ha tenido su primera bronca como cabeza visible de la Cámara autonómica tras el debate sobre el incendio de Los Gallardos. Tras pedir silencio en múltiples ocasiones a las señorías de la bancada socialista y negarles la palabra, el grupo que lidera María Jesús Montero, ha abandonado el pleno.

Mestre ha comenzado la sesión ya al frente de la Cámara tras la dimisión de su antecesor, Jesús Aguirre, que ha ocupado un escaño. Pese a que se preveía un pleno tranquilo en el que solo había que votar los nuevos nombramientos del órgano rector de la Cámara autonómica o los senadores por designación autonómica, el debate sobre el incendio de Los Gallardos ha generado la primera disputa de la legislatura.

Ana Mestre es felicitada tras ser designada presidenta del Parlamento andaluz. / María José López / Europa Press

"Hasta sin hablar insultan e interrumpen", ha denunciado Mestre ante las interrupciones de los diputados del PSOE. La dirigente popular, que ha tachado de "maleducados" a los socialistas ha tenido que intervenir en el pleno en múltiples ocasiones ante los enfrentamientos entre las dos formaciones mayoritarias. "Conténganse y respeten a la persona que está en la tribuna sea quien sea, les guste o no les guste lo que dice", ha exigido.

El PSOE denuncia las palabras de Antonio Sanz

La popular le ha pedido a sus compañeros de la Cámara que se pregunten "qué Parlamento" quieren y "qué diputados" quieren ser. Mientras la nueva presidenta de la Cámara daba un discurso para dar comienzo a su labor al frente del Parlamento antes de dar por terminada la sesión sobre cómo "cada palabra pronunciada tiene consecuencias", el PSOE ha abandonado el salón de plenos.

Fuentes del PSOE han explicado a la salida del hemiciclo que el enfrentamiento ha comenzado después de que el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, asegurara que los socialistas están "deseando que haya incendios". Desde el PSOE le han pedido a Mestre que retirara estás palabras del Diario de Sesiones alegando que atentaban contra su dignidad y ella se ha negado.

Mestre se ha convertido en presidenta de la Cámara gracias a los votos del PP y Vox y las abstenciones del resto de los grupos del Parlamento. Junto a ella, y en su sustitución como vicepresidenta primera de la Mesa, también ha sido elegida la que fuera portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, que se ha estrenado en el cargo.

Una vida vinculada al PP

La dirigente popular ingresó en Nuevas Generaciones en el año 2000, con solo 19 años. En esta época curso Trabajo Social en una facultad adscrita a la Universidad de Cádiz, aunque no se licenció. Desde entonces comenzó a escalar dentro de las filas de las juventudes del partido hasta liderarlo a nivel provincial. De aquí dio el salto al Ayuntamiento de Cádiz y el Parlamento autonómico, en el que ocupó un escaño entre 2007 y 2019.

Casada y con una hija su vida laboral siempre ha estado vinculada al PP. Mestre también fue concejala del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda antes de iniciar una nueva etapa en el Hospital de las Cinco Llagas tras la mayoría absoluta del PP en 2022. En esta nueva etapa en la política autonómica la jerezana obtuvo una mayor relevancia al convertirse en la vicepresidenta primera de la Cámara y mano derecha de Jesús Aguirre.