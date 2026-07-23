La Universidad Loyola impulsa la formación de directivos de las universidades católicas africanas

Representantes de instituciones católicas de educación superior de África, de Georgetown University y de la Universidad Loyola han mantenido una semana de trabajo en Sevilla para avanzar en el diseño de un programa de formación para fortalecer las competencias de liderazgo, misión y gestión institucional de los directivos de las universidades católicas de África.

Se trata de una iniciativa que se integra en el marco de un proyecto más amplio como es la Academia Africana de Desarrollo de Capacidades (African Capacity Building Academy).

Durante las sesiones de trabajo, los participantes han analizado los retos reales que afrontan las instituciones católicas de educación superior en África, especialmente en ámbitos como el liderazgo universitario, la sostenibilidad institucional, la identidad y misión, la formación de equipos directivos y la capacidad de responder a contextos sociales y educativos en transformación. Asimismo, el trabajo ha permitido avanzar en la arquitectura curricular del programa, el modelo pedagógico, el itinerario de aprendizaje y la estrategia de aplicación institucional.

Asimismo, los participantes en el encuentro han diseñado una hoja de ruta para seguir perfilando el curriculum del programa, definir las vías de financiación del programa y de la Academia, y terminar de cerrar el proceso de selección de los participantes con el objetivo de comenzar con un primer grupo piloto del programa en el verano de 2027.

La Academia Africana de Desarrollo de Capacidades nace con la vocación de acompañar a las instituciones participantes en el fortalecimiento de sus liderazgos, promoviendo una formación conectada con la misión jesuita, las necesidades institucionales y los desafíos propios del contexto africano.

Con este proceso, se refuerza el compromiso de las instituciones participantes con una formación transformadora, colaborativa y orientada al servicio, capaz de generar respuestas institucionales sólidas y sostenibles ante los retos actuales y futuros.

En el encuentro han participado Elias Opongo SJ, director del Centro de Investigación de Hekima University College (Kenia); Oduor Afulo SJ, rector de Arrupe Jesuit University (Zimbaue); Adrien Lentiampa SJ, rector entrante de Loyola University Congo (República Democrática del Congo); Ferdinand Muhigirwa SJ, rector saliente de Loyola University Congo (República Democrática del Congo); John the Baptist Anyeh SJ, socio de la Jesuit Conference Africa and Madagascar (Kenia); Michael Garanzini SJ, profesor de Georgetown University (USA) y antiguo secretario de educación superior de la Compañía de Jesus; Marie G. Nakitende, decana de la Facultad de Empresariales y Gestión de Uganda Martyrs University (Uganda), y David Kaulem, decano de la Escuela de Educación y Liderazgo de Arrupe Jesuit University (Zimbaue). Asimismo, de forma virtual participó Jeanine Turner, profesora del Communication, Culture, and Technology Program, de Georgetown University, que reflexionó con el grupo sobre las habilidades esenciales de comunicación en el ejercicio del liderazgo y sobre como incorporarlos en el programa que se está desarrollando.

Por parte de la Universidad Loyola estuvieron Carlos Losada, presidente de la Fundación Universidad Loyola Andalucía; Javier Nó, vicerrector de Docencia e Internacionalización, e Ignacio Garrido, coordinador de la Unidad de Alianzas Internacionales de la Universidad Loyola.

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Para cerrar el encuentro, los participantes compartieron un almuerzo de trabajo y una Eucaristía con los miembros del Patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía.