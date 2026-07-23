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VÍDEO | La Policía Nacional libera a un mono Tití en una operación contra el Narcotráfico

Cuentan en Barbate que vieron en alguna ocasión a Antón, un conocido contrabandista de la zona, pasear a un cachorro de tigre por sus calles. No ha sido el único narcotraficante que ha tenido animales exóticos en su casa. Pablo Escobar llegó a tener un zoológico privado y recientemente se encontró un pequeño caimán en una intervención en Sevilla. Ahora, la Policía Nacional ha realizado una operación contra una red ilegal de tráfico de estupefacientes en Huelva y ha incautado 20 kilos de cocaína que viajaban ocultos en las caletas de un vehículo y ha liberado a un mono tití.