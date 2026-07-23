Vox rebaja su tono con el PP sobre la gestión de los incendios: "La Junta de Andalucía llegó en el minuto uno y se fue en el último"

Las críticas de Vox sobre la gestión ambiental han sido constantes desde la llegada del calor y las primeras llamas. Denunciaban la actuación de la Junta de Andalucía incluso cuando su líder, Manuel Gavira, negociaba con el PP el pacto para la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Sin embargo, en el primer debate de la legislatura, sobre el incendio de Los Gallardos, Vox ha cambiado su tono: "Llegó en el minuto uno y se fue en el último".

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha comparecido en el Parlamento de Andalucía para dar detalles sobre el incendio de Los Gallardos. Las llamas, que se iniciaron el 9 de julio, acabaron con la vida de 13 personas, arrasaron una superficie superior a las 5.000 hectáreas y todavía hoy permanecen activas, aunque los servicios de emergencias lo mantienen controlado.

Una y otra vez, en Vox defendieron la necesidad de desarrollar una estrategia distinta en materia forestal para poder prevenir los incendios y acusaban de estos al Gobierno de Juanma Moreno. Ahora, la situación ha cambiado. Ha sido el diputado almeriense Alonso Fernández, vecino de Antas, junto al epicentro del incendio; el responsable de posicionar a su grupo y ha dedicado parte de su intervención a agradecer la labor del Gobierno.

La izquierda reclama responsabilidades

Ya avisó su portavoz de que su grupo defendería el trabajo del Ejecutivo y así ha sido. Fernández ha aplaudido la actitud del consejero del ramo y ha defendido la dificultad que generan "las características y la orografía del terreno". Aun así, como señala su formación "la culpa es no hacer una limpieza del monte" y rechazado las políticas que fomentan el crecimiento de la vegetación. Pese a esto, Gavira ha evitado aplaudir a Sanz.

La postura de Vox ha chocado de forma frontal con la actitud de las formaciones de la izquierda. PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han denunciado en sede parlamentaria la situación en la que, según sus palabras, se encuentran los trabajadores del Plan Infoca. El líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo ha señalado que trabajan" en condiciones deplorables". "Lo que mejor está son mejores condiciones laborales", ha reclamado el líder andalucista, José Ignacio García.

"Necesitamos respuestas porque existen intervalos críticos", ha reclamado el diputado socialista Rodrigo Sánchez, que ha denunciado la "situación negligente del Gobierno del Señor Moreno Bonilla". Así, las tres formaciones, que han denunciado que el PP apuntara a que las muertes se deben a la desobediencia de los vecinos, han pedido respuestas sobre el motivo de las llamas o por qué no se envió el sistema EsAlert.

Sanz da explicaciones

La velocidad de las llamas. Esa fue, según ha detallado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, la principal causa de la virulencia del incendio. De hecho, tal como ha señalado Sanz, su velocidad "está siendo analizado por expertos de Andalucía y partes de España", ya que, según ha subrayado que hubo "comportamientos deflagrantes que dieron lugar a propagaciones extraordinarias velocidades que superaron los 128 metros por minuto".

Sanz también ha reunido que dar explicaciones sobre por qué se decidió no manda el mensaje de EsAlert. El consejero ha desgranado, como hizo sobre el terreno, que "una alerta masiva y genérica hubiera generado desplazamientos innecesarios". Ante las quejas de la oposición, el popular ha puntualizado que se trató de "una decisión estrictamente técnica basada en criterios de eficacia para la protección de la población".