La AP-4 tendrá un tercer carril auxiliar para evitar atascos este fin de semana en la ida y vuelta a las playas de Cádiz

Este fin de semana se abrirá un tercer carril auxiliar en la AP-4 para evitar atascos en la ida y vuelta a la playa. Así lo ha podido saber El Correo de Andalucía a través de fuentes del Gobierno, que aseguran que será la DGT quien tome la decisión de los tramos horarios y el sentido en el que se abrirá esta vía auxiliar en la carretera que une las provincias de Cádiz y Sevilla.

Las imágenes de atascos y una circulación más lenta de lo habitual se vienen dando en la autopista desde que comenzara el estío. Son muchos los ciudadanos que han pedido un tercer carril auxiliar a la espera de que llegue el definitivo.

El pasado fin de semana fue un ejemplo más. La celebración de la final del Mundial entre España y Argentina provocó largas colas a la entrada a Sevilla de vuelta de la playa desde bien temprano. Los hubo que tardaron más de dos horas en volver a pesar de haber salido del lugar de origen en torno al mediodía. Se llegaron a formar hasta 26 kilómetros de atasco.

Según pudo conocer El Correo de Andalucía, la pasada semana no se habilitó el tercer carril porque los técnicos entienden que con demasiada afluencia de vehículos es contraproducente esta medida. La Subdelegación del Gobierno en Andalucía informó que durante el fin de semana se habían producido un 7% más de desplazamientos. Hubo hasta 3.000 coches a la hora en la carretera. Se contabilizaron 24.326 vehículos de vuelta a Sevilla entre las 10:00 y las 18:00 horas.

La instalación de un tercer carril definitivo

La vía auxiliar será una realidad con la que tendrán que convivir los andaluces en los próximos años. El pasado lunes, según informaron fuentes oficiales, el Gobierno de España "aprobó provisionalmente el documento técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto del tercer carril de la autopista AP-4". Así, se plantea levantar un tramo de 34,4 kilómetros en ambos sentidos, entre la conexión de la AP-4 con la autovía A-4 en Dos Hermanas y el entorno del enlace de Las Cabezas de San Juan con la carretera A-471".

El alcalde de Las Cabezas de San Juan ya avisó de que los vecinos de su pueblo están "cansados". "Esta situación cansa mucho, sobre todo en el momento en que afecta a tu vida diaria: cuando vas a trabajar, a hacer alguna gestión en la capital o a otro municipio cercano", explica el alcalde de esta localidad, José Solano. "Durante muchos años aguantamos el peaje, y ahora desde la liberalización soportamos estos atascos en las puertas de nuestras casas", afirmó este regidor de Izquierda Unida.

El presupuesto estimado del conjunto de actuaciones planteadas "asciende a 246,8 millones de euros (IVA incluido)", según han detallado desde el Ministerio de Transporte. Para Solano lo importante es que se haga bien.

"Que no nos quedemos con una sensación agridulce"

"Deseamos que cuando salga el informe técnico no nos quedemos con una sensación agridulce. Principalmente, porque pedimos ese enlace que una el norte del municipio con la autovía", señala José Solano a este periódico. "No tendría sentido meterse en una obra millonaria y dejar esta conexión atrás".

"Este enlace nos beneficiaría tanto a nivel económico como social", asegura este alcalde. "El cerro del Fantasma es la entrada a la marisma de la comarca, así que supondría un avance para las infraestructuras de esta zona y nos eliminaría el tráfico pesado de la agroindustria alrededor de Las Cabezas", precisa Solano. "Además, salir más al norte facilitaría el tránsito a los vecinos que van a Sevilla, sin que se tengan que ver atascados".

El último fin de semana de julio

La medida provisional, a pesar de llegar el último fin de semana de julio, se tomará con dos fines de semana de adelanto con respecto al año pasado. Cabe recordar que, en 2025, esta medida se tomó el fin de semana del 9 de agosto.

El Ministerio de Transportes, a través de un comunicado, señaló que habilitaría "el uso dinámico del arcén de la calzada sentido Cádiz de la AP-4, entre los kilómetros 41,12 y 44,5 a la altura de las Cabezas de San Juan, en Sevilla, para permitir a los vehículos turismo circular por él de manera ocasional en los intervalos de mayor tránsito de tráfico". El objetivo era "mejorar la seguridad y fluidez en los desplazamientos en los tramos con mayores intensidades de circulación y retenciones".

Para este último fin de semana de julio de 2026, la DGT aún no ha informado sobre cuándo se habilitará esta vía. Será Tráfico quien deberá informar debidamente sobre las horas en las que el carril esté abierto en uno u otro sentido.