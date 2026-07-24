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Declarado un incendio forestal en Alosno, el quinto esta semana en la provincia de Huelva

El fuego, declarado en el paraje La Juanita, moviliza un amplio dispositivo del Plan Infoca ante las altas temperaturas y el viento, en la misma zona donde otro incendio fue extinguido apenas un día antes

Bomberos trabajando en el incendio de Alosno, Huelva.

Bomberos trabajando en el incendio de Alosno, Huelva. / Plan Infoca

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Sevilla

El Plan Infoca trabaja con medios aéreos y terrestres en un incendio forestal que afecta a un paraje de la localidad de Alosno (Huelva), el quinto de esta semana en la provincia y el segundo en este término municipal.

Poco antes de las 14.00 horas se ha dado la alerta del inicio de este incendio desde el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Valverde del Camino. De forma inmediata se ha enviado al terreno un equipo de 25 efectivos en tierra con una autobomba, apoyados por dos aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero y uno semipesado.

No obstante, ante la intensidad de las llamas, el dispositivo ha aumentado a 130 efectivos terrestres, nueve autobombas, siete aviones, seis helicópteros, cinco buldóceres, una Unidad Médica y una Unidad de Meteorología y Transmisiones. Las llamas afectan al paraje denominado La Juanita, en la comarca del Andévalo, en el centro de la provincia.

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Además de este siniestro, en esta semana se han registrado en la provincia de Huelva un incendio forestal también en el término municipal de Alosno, otro en El Cerro del Andévalo, ya estabilizado, que obligó a desalojar a los 380 vecinos de Villanueva de las Cruces; otro en Almonaster la Real y otro en Lucena del Puerto.

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