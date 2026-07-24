Juanma Moreno presenta a los nuevos delegados de la Junta de Andalucía en las provincias y les pide que se pongan "el mono de trabajo"

Los nuevos delegados de la Junta de Andalucía en las ocho provincias han tomado posesión de su cargo este viernes. El presidente de la comunidad autónoma, Juanma Moreno, ha dado el pistoletazo de salida al trabajo de su Gobierno en el territorio y, desde el Palacio de San Telmo, ha animado a sus compaleros de partido a ponerse "más un mono de trabajo que un traje de ceremonia".

Los nombramientos fueron aprobados el pasado miércoles en el Consejo de Gobierno y este viernes han tomado posesión. Por orden alfabético según la provincia a la que pertenecen, cada uno de los nuevos delegados de la Junta de Andalucía han jurado su cargo ante el presidente autonómico, Juanma Moreno, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

Repiten en el cargo Ricardo Sánchez en Sevilla, Mercedes Colombo en Cádiz, de Adolfo Molina en Córdoba, de Antonio Jesús Granados en Granada y de Patricia Navarro en Málaga. Además, se incorporan a esta función el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, será a partir de ahora el delegado en Almería. También se incorpora la parlamentaria Berta Sofía Centeno en Huelva y el ya exdiputado Erik Domínguez en Jaén.

"Sin proximidad no hay nada"

El presidente autonómico ha aplaudido el trabajo que ya realizan los dirigentes que repiten en su cargo y ha defendido que las nuevas incorporaciones "conocen la provincia como la palma de su mano". El dirigente popular ha destacado que sus compañeros de partido tienen "ganas y mucha ilusión" y les ha animado a comenzar el próximo lunes. Así, les ha puesto como deberes centrarse en la vivienda, el papel de la mujer y los servicios públicos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y una amplia representación de consejeros, posan en la fotografía de familia junto a los delegados provinciales del Gobierno de Andalucía. / Raúl Caro / EFE

Moreno también ha agradecido el trabajo de los delegados que abandonan su cargo. Ha recordado que el ya exdelegado jiennense, Jesús Estrella, se ha estrenado en el Parlamento de Andalucía y ha defendido que tanto el onubense José Manuel Correa Reyes, como la almeriense Aránzazu Martín se enfrentarán a "nuevas responsabilidades" en la nueva legislatura andaluza.

El presidente ha puesto en valor el trabajo que desarrollan los representantes de la Junta en cada una de las provincias y ha asegurado que su equipo está "comprometido" con tener "presencia institucional en las provincias para cambiar la realidad social de Andalucía". "Sin proximidad no hay nada", ha señalado para subrayar la importancia de "la piel, el cariño, la atención y mirar a los ojos" para "una gestión pública renovada".

La vía andaluza

"Un Gobierno no está completo si su administración territorial no está en marcha", ha subrayado el presidente andaluz para señalar que su equipo está consiguiendo "metas muy importantes". Así, les ha recordado que van "a ser el rostro del gobierno de Andalucía en cada una de las provincias" y les ha puntualizado que su labor "tiene que ser siempre útil, provechosa y pegada al terreno".

Una vez más, Moreno ha vuelto a abrazar la bandera de la vía andaluza, que la ha definido como "gobernar para todos piensen lo que piensen". Es por ello que ha exigido a sus nuevos representantes en el territorio que tienen que "ofrecer algo fundamental que es estabilidad y diálogo con todos, con el resto de administraciones, con los ciudadanos, con las entidades, los colectivos y las plataformas".