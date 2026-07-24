El PSOE pedirá una Comisión de Investigación en el Parlamento por el incendio de Los Gallardos: "En las tres horas de vacío, ¿quién estuvo al frente del operativo?

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico por Huelva, Mario Jiménez, ha comparecido en rueda de prensa este viernes para pedir explicaciones a la Junta de Andalucía por no haber elevado el nivel de alerta a la Situación Operativa 1 en el incendio de Los Gallardos tras los primeros desalojos. Jiménez aseguro que, en su comparecencia en el Parlamento, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, "no aclaró por qué hay tres horas en blanco" desde que se recibe la primera llamada y la alerta pasa a la segunda fase. Los socialistas van a solicitar una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz para esclarecer lo ocurrido. "Tres horas de vacío, tres horas de una respuesta inadecuada y no suficiente, tres horas de descoordinación operativa. Nos tememos que, igual que con la DANA, hayan podido costar vidas", señaló Jiménez durante la comparecencia.

"¿Por qué hay un vacío en términos de decisiones que provocaron las situaciones que después han dado lugar a los resultados de ese incendio?", se ha preguntado Jiménez en rueda de prensa. "Hay un vacío que nadie se explica, al que nadie da respuesta y que nos tememos que son respuestas que no benefician a los responsables políticos de Emergencias, al propio Sanz, al responsable de Emergencias y a la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería. Da pie a pensar que lo que se hizo no era lo que estrictamente se tenía que haber hecho".

En una comparecencia ante los medios, Jiménez aseguró que Sanz no despejó las dudas que tenía "respecto del operativo desplegado, sino más bien lo contrario: abrió un abanico de sospechas que no estuvo a la altura de la emergencia que había surgido".

Jiménez cree que "hay un mar de dudas respecto de la situación y de la respuesta que dio la Junta de Andalucía, porque el cronograma de las decisiones tomadas no se corresponden con una respuesta diligente ante lo que estaba ocurriendo allí. Creemos que hay una ausencia notable de los efectivos para no dar lugar a la situación que se planteó aquella tarde".

El hecho qué pide el PSOE esclarecer es por qué si el primer aviso se llevó a término a las 16.30 horas "y desde el primer momento se hicieron desalojos", la SO1 se declaró a las 19.30 horas. "¿Cómo es posible que se tardaran más de 3 horas, porque no es hasta las 19.37 horas, cuando durante todo ese tiempo, desde el primer minuto se estaban desalojando personas en la zona del incendio? ¿Por qué nadie toma decisiones al respecto para garantizar la seguridad de las personas?", se preguntaba Jiménez.

Al PSOE le preocupa que "ese lapso de tiempo, que 3 horas son una eternidad en un incendio, pudo condicionar situaciones de peligro real para la población y pudieron haberse sentado las bases de una respuesta negligente de los responsables políticos que dieran lugar al balance en término de vidas, bienes materiales", etcétera. "No aclaró Sanz por qué hay tres horas en blanco", insistió.

Es necesario recordar que Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, ya apuntó durante la comparecencia de Sanz en el Parlamento este jueves que ellos también pedirán que se abra una Comisión de Investigación.

¿Quién estuvo al frente del operativo durante esas tres horas?

El PSOE quiere conocer una segunda cuestión: "¿Quién estuvo al frente del operativo en las tres horas de vacío? ¿Quién estuvo dando instrucciones a los responsbales locales, que solo pueden operar bajo las instrucciones de la Junta? ¿O se dejó a la buena voluntad, a la respuesta de los propios responsables locales en función de su visión y parecer para salvaguardar a sus vecinos?".

Las preguntas de Jiménez fueron muchas. Pidió conocer quién determinó las vías de desalojo para que los vecinos salieran de sus casas. "Eran decenas de personas desalojadas, que a lo largo de la tarde se convierten en cientos".

No obvió tampoco Jiménez la pregunta de por qué no se envió el Es-Alert para avisar qué vías eran seguras y cuáles no. "En definitiva, ¿cómo es posible que se dejara durante tres horas a la iniciativa propia de la población del territorio afectado por el incendio a la respuesta de las autoridades locales que solo deben actuar a iniciativa coordinada bajo la administración de la Junta? No es razonable lo que ocurrió. No tiene una lógica. No tiene una lógica que desde el primer minuto no se declarara y no se coordinara para gartantizar los desalojos, el nivel 1 está para responder. ¿Por qué se abandonó a su suerte a cientos de personas de la comarca durante las peores horas del incendio?".

Las preguntas no solo fueron para el Partido Popular. También se dirigieron contra Vox: "Queremos preguntarles si con 13 muertos, hectáreas arrasadas, daños forestales y patrimoniales van a ponerse del lado de la gente o se va a convertir en aliado de las estrategias del Partido Popular para no dar cuenta y que el Parlamento no pueda investigarlo". "Lo que ha ocurrido es muy grave. Lo que conocemos de la respuesta es gravísimo. Nos tememos que no estuvieron a la altura de lo que necesitaba un incendio de estas características. Las tres horas de vacío no tienen explicación", insistió Jiménez.

Señalan a Martín Moya, ex delegada del Gobierno de la Junta en Almería

El PSOE pedirá abrir una Comisión de Investigación en el Parlamento de Andalucía para depurar responsabilidades políticas por lo ocurrido. Jiménez cree que el cambio al frente de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería está relacionada con lo que ocurrió en Los Gallardos. "La señora Martín Moya no ha sido renovada. Alguien debería preguntarle si el cese tiene que ver con la gestión no diligente, y ya veremos si negligente, del incendio por parte de las autoridades de Emergencias, que era la señora Martín Moya".

Los socialistas han asegurado que utilizarán todos los procedimientos que les permita la cámara esclarecer lo ocurrido. "Queremos saber qué pasó en esas tres horas de vacío. Luz, taquígrafo y transparencia absoluta. Por cualquier vía la tendremos, por la gente de la comarca y por las víctimas que merecen conocer todo lo que ocurrió".