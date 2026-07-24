El PSOE-A se personará en la causa judicial sobre el incendio de Los Gallardos (Almería) donde murieron 13 personas

El PSOE de Andalucía se personará en la causa judicial abierta para esclarecer el incendio de Los Gallardos (Almería), que dejó 13 fallecidos, ocho heridos y alrededor de 7.000 hectáreas arrasadas. La investigación está siendo instruida por el Juzgado de Instancia e Instrucción número 3 de Vera, que trata de determinar el origen del fuego y las posibles responsabilidades penales y civiles.

Asimismo, los tres grupos de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía han anunciado el registro para la creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento que arroje luz sobre el trágico incendio donde tenga que comparecer Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

A preguntas de El Correo de Andalucía, el secretario de Comunicación Política de la ejecutiva regional, Fernando López Gil, ha explicado que esta personación se produce dado que "hay un vacío en términos de decisiones que nadie se explica en las tres primeras horas de la emergencia". Este viernes, esta redacción ha publicado la cronología preliminar elaborada por la Guardia Civil a petición del Ministerio del Interior que sitúa la activación de la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales a las 19.37 horas del 9 de julio, tres horas y ocho minutos después de que comenzaran los primeros desalojos.

Cuando la Junta declaró formalmente esta fase, prevista para adoptar medidas especiales de protección de la población y de los bienes amenazados, alrededor de 50 personas ya habían tenido que abandonar sus viviendas. El primer aviso se produjo a las 16.29 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió una llamada que alertaba de un incendio originado por la caída de un cable eléctrico junto a la N-340A. Una patrulla de Tráfico confirmó la existencia del fuego y pidió “apoyo urgente” ante la rápida propagación de las llamas por una zona próxima a viviendas.

La Junta sostiene que el Plan Infoca ya estaba en fase de preemergencia y que esa situación permitía realizar desalojos preventivos. El Gobierno andaluz defiende además que la elevación del nivel fue una decisión técnica condicionada por la evolución extraordinariamente rápida del incendio.