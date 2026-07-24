Reabren de forma clandestina un acceso peligroso a la playa de El Portil en Huelva: Punta Umbría advierte de multas de hasta 3.000 euros

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha alertado de que personas desconocidas han retirado la señalización y los elementos de cierre instalados en un acceso clausurado a la playa de El Portil y han ejecutado obras sin autorización para volver a habilitar la escalera y la pasarela situadas al final de la calle Ave Fría de este enclave turístico, perteneciente al municipio puntaumbrieño.

La actuación supone un paso más respecto a las conductas denunciadas por el Consistorio el pasado 17 de julio, cuando ya advirtió de la retirada de precintos en los aproximadamente 800 metros de playa cerrados por riesgo de derrumbe. Ahora, un informe del arquitecto municipal confirma que se han llevado a cabo trabajos particulares sin licencia, sobre Dominio Público Marítimo-Terrestre y sin ningún tipo de control técnico.

El cartel que informaba de la prohibición del acceso a la playa ha sido quitado. / Ayuntamiento de Punta Umbría

Refuerzan el cierre y trasladan los hechos a Costas y a la Policía

El informe técnico propone reforzar de nuevo el cerramiento, reponer la señalización que prohíbe el paso y comunicar los hechos a la Demarcación de Costas, a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a la Policía Local y a la asesoría jurídica municipal para que actúen dentro de sus respectivas competencias.

El Ayuntamiento recuerda que este acceso permanece cerrado por el riesgo real para la seguridad de vecinos y visitantes. Los temporales que afectan al litoral desde 2018 han provocado el descalce de los taludes, el deterioro de las escaleras y la pérdida de estabilidad del terreno, una situación que empeora durante las pleamares, cuando el agua llega hasta la escollera y hace inaccesible ese tramo de playa.

“Quien descienda está poniendo en riesgo su integridad física”

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino (Unidos por Punta Umbría - UPU), ha insistido en que “la prioridad absoluta es proteger la integridad física de vecinos y visitantes. Las decisiones adoptadas no responden a criterios políticos ni arbitrarios, sino a informes técnicos y a la obligación legal de prevenir accidentes”.

Estado del acceso a la playa con troncos que se han puesto de forma clandestina para evitar el derrumbe. / Ayuntamiento de Punta Umbría

El regidor ha sido especialmente contundente al referirse al acceso de la calle Ave Fría: “Quiero pedir a todos los vecinos y visitantes que, por favor, no utilicen esas escaleras. Quien descienda por ese acceso está poniendo en riesgo su integridad física. No podemos permitir que alguien resulte herido o que tengamos que lamentar una desgracia por acceder a una zona que los técnicos han determinado que no reúne las condiciones de seguridad”.

Multas de hasta 3.000 euros y posibles responsabilidades penales

La Ordenanza Municipal de Uso y Disfrute de las Playas establece que el acceso al litoral debe realizarse únicamente por las sendas y pasarelas habilitadas. El incumplimiento de esta normativa puede dar lugar a sanciones económicas de hasta 3.000 euros, además de otras responsabilidades por retirar precintos, vallas o carteles colocados por la Administración.

El Ayuntamiento advierte además de que romper los elementos de cierre instalados por la Policía Local o por los servicios municipales podría ser constitutivo de un delito de desobediencia, mientras que ejecutar obras sin licencia en una zona protegida podría generar responsabilidades administrativas e incluso penales. La Policía Local ha intensificado ya la vigilancia en la zona.

Los accesos autorizados a la playa de El Portil

Mientras se mantenga el cierre, el acceso a la playa de El Portil por la zona de Punta Umbría está permitido únicamente a través de las calles Zorzal y Calamón, que reúnen las condiciones necesarias de seguridad. También se encuentran habilitados los accesos de Nuevo Portil, en Cartaya, donde existe una mayor superficie de playa.

Hernández Cansino ha reiterado, por último, que el Ayuntamiento continúa reclamando a Costas una solución definitiva para los problemas de erosión. “Es necesaria una actuación urgente para regenerar la playa, imprescindible para recuperar las condiciones de seguridad”, ha señalado, tras recordar que el Consistorio mantiene abierto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por la falta de actuación del Estado.