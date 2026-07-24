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Rubén del Campo (Aemet) anuncia un cambio excepcional en Andalucía: “Hacía más de dos meses que no sucedía”

La bajada de las temperaturas será solo un breve paréntesis antes de un nuevo repunte que devolverá los 40 grados a buena parte de la comunidad andaluza

Tras una tregua pequeña en las temperaturas vuelve el calor intenso a partir del martes.

Tras una tregua pequeña en las temperaturas vuelve el calor intenso a partir del martes. / Windy

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Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Andalucía afrontará este fin de semana un descenso de las temperaturas, aunque no se notará con la misma intensidad en toda la comunidad. Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha explicado que, salvo en el área mediterránea, los valores quedarán por debajo del promedio normal para esta época del año, una situación poco habitual: “Hacía más de dos meses que no sucedía, algo excepcional”. En el litoral mediterráneo y en parte del sur andaluz, sin embargo, el calor seguirá siendo más acusado.

Una tregua breve en Andalucía

El sábado, las máximas se quedarán en 34 grados en Córdoba, 33 en Sevilla, 32 en Granada, 31 en Huelva, Jaén y Almería y 27 en Cádiz, mientras que Málaga alcanzará los 36 grados. Del Campo señala que será una jornada con “temperaturas máximas bajas para la época” en buena parte del país, aunque en Andalucía la bajada será menos evidente en las zonas mediterráneas.

La tregua durará poco. El domingo comenzará un nuevo ascenso térmico, con 37 grados en Córdoba, 35 en Sevilla, Granada y Málaga, 33 en Huelva y Jaén, 30 en Almería y 28 en Cádiz. El portavoz de Aemet advierte de que “durante buena parte de la próxima semana, el calor volverá a ser muy intenso”, especialmente en el interior andaluz.

Regresan los 40 grados

El lunes, Córdoba alcanzará los 39 grados, Sevilla los 38, Jaén los 37 y Granada los 36. El martes, la escalada continuará con 41 grados en Córdoba, 40 en Granada, 39 en Jaén y 38 en Sevilla, mientras que las capitales costeras mantendrán valores más moderados.

El episodio se intensificará todavía más entre el miércoles y el jueves. Córdoba llegará a 42 grados el miércoles y a 43 el jueves, Granada alcanzará 42 ambos días y Jaén subirá hasta 40 y 41 grados, respectivamente. Sevilla permanecerá en torno a los 38 grados, mientras que Huelva, Cádiz, Málaga y Almería quedarán por debajo de esos valores. Del Campo avisa de que podrían superarse “los 38 a 40 grados de forma generalizada” en amplias zonas del centro y sur peninsular.

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Además, las noches volverán a ser muy cálidas, con mínimas que podrían no bajar de 22 a 24 grados en amplias zonas del este y sur. Aemet también prevé un nuevo aumento del peligro de incendios forestales tras la bajada del riesgo durante el fin de semana. “Después de una tregua en el calor durante el fin de semana, podría volver con intensidad este calor en el tramo final de julio”, resume Rubén del Campo.

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